ETV Bharat / health

షాపింగ్​కు వెళ్లి హోటళ్లలో భోజనం చేస్తున్నారా? - మీకు తెలియకుండా జరుగుతున్నది ఇదే!

-దసరా వేళ పారాహుషార్ - బయట ఫుడ్​ తినేటప్పుడు ఆలోచించమని నిపుణుల సూచన!

Out Side Food Health Problems
Out Side Food Health Problems (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 27, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Outside Food Health Problems: దసరా పండుగ వచ్చేస్తోంది. చదువు, ఉద్యోగం వంటి కారణాలతో ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన వారు సొంతూళ్లకు వెళ్తుంటారు. పండక్కి 'షాపింగ్' చేసేందుకు సకుటుంబ సమేతంగా మాల్స్​కు వెళ్తుంటారు. ఇక షాపింగ్​ తర్వాత హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, స్ట్రీట్​ ఫుడ్ బండ్ల వద్దకు వెళ్లి ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం మాములే. కానీ, కొంత మంది నిర్వాహకులు దీన్ని ఆసరా చేసుకొని ఆహార పదార్థాలను కల్తీ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఫుడ్ తింటే ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆహార పదార్థాలను ఏ విధంగా కల్తీ చేస్తారు, అవి తాజావని ఎలా భ్రమింపజేస్తున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆహార పదార్థాల విక్రయాలు మొదలు, వంట నూనెల ఉత్పత్తుల నుంచి విక్రయదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఆహార పరిరక్షణ, ప్రమాణాల చట్టం కింద లైసెన్సులు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. కానీ, చాలామంది అనధికారికంగా హోటళ్లు, ఫుడ్ బేకరీస్, ఆయిల్ ఉత్పత్తి తదితర వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు.

ఫ్లైట్ జర్నీలో షార్ట్స్​ వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

కాగుతున్న కల్తీ నూనె : హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, గోబీ సెంటర్లు, బజ్జీల కొట్లు తదితర వాటిల్లో కల్తీ నూనెలు ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారని పలు నివేకదిల్లో వెల్లడైంది. మల్టీస్టోర్స్ విజిటబుల్ ఆయిల్స్, అగ్​మార్క్​ నిబంధనలకు లోబడి నిర్దేశిత పరిమాణంలో నూనెలు కలపాలని, కానీ కొందరు తమ ఇష్టానుసారంగా నూనెలను కల్తీ చేస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో చాలామంది జీర్ణ సంబంధ జబ్బుల బారినపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఆరోగ్యానికి హానికరమైన టేస్టింగ్ సాల్ట్, క్యాల్షియం కార్బైడ్ తదితర ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు వినియోగిస్తున్నారని వివరించారు.

కృత్రిమ రంగులు కలిపిన వాటిని తినడం వల్ల క్యాన్సర్ బారినపడే ప్రమాదం ఉంది. పిల్లల్లో అలర్జీ, హైపర్ యాక్టివ్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పురుషుల్లో జీర్ణకోశ వ్యాధులు, ఉబ్బసంతో పాటు మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్ల వంటివి తలెత్తుతాయి. స్త్రీల విషయంలో రుతు సంబంధ ఇబ్బందులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి, థైరాయిడ్, గర్భకోశ, కిడ్నీ, లివర్ వ్యాధులకు కారణమవుతాయి -డా. శంకరశర్మ, గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ

రంగులద్ది, తాజావని భ్రమింప జేసి : మాంసం, రొయ్యలు, చేపలతో తయారు చేసిన ఆహారాన్ని రోజుల తరబడి డీప్​ఫ్రిజ్​లో ఉంచుతున్నారని, వినియోగదారులు కోరినప్పుడు వాటికి మసాలాలు దట్టించి వేడివేడిగా వడ్డిస్తున్నట్లు అధికారుల తనిఖీల్లో వెలుగులోకి వచ్చిన కొన్ని సంఘటనలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా సాస్​లు, బిర్యానీ, తందూరీ చికెన్లలోనూ కృత్రిమ రంగులు కలుపుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మిఠాయిలు, కేకులు, మసాలాలు, మాంసాహారానికి ఎరుపు రంగు, బంగాళాదుంప చిప్స్, పాప్​కార్న్ వంటి వాటికి పసుపు రంగు, ఐస్​క్రీమ్, సూప్​లు, బఠానీలు తదితరాలకు నీలం, ఆకుపచ్చ రంగులు వాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇలా ఆహార పదార్థాలకు కృత్రిమ రంగులు అద్దడం వల్ల అవి తాజాగా, నాణ్యంగా కనిపిస్తాయని తెలిపారు. ఇలా రోజుల తరబడి నిల్వ ఉన్న వాటినీ తాజా పదార్థాలుగా భ్రమించి ఆరగిస్తున్న వినియోగదారులు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం : పదేపదే వేడి చేసే వంట నూనెలు పాలీసైక్లిక్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు (PAH)తో సహా వివిధ రకాల సమ్మేళనాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, వీటిలో కొన్ని క్యాన్సర్ కారకాలుగా నివేదించబడ్డాయని National Library of medicineపేర్కొంది. పదేపదే కాచిన నూనెతో చేసిన ఆహార పదార్థాలు తింటే మొదట గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్​ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే కల్తీ చేసిన వాటితో గుండె, లంగ్స్, నరాలు, ఎముకలు, కిడ్నీ, మెదడు, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఆహారాన్ని పదే పదే వేడి చేసి తింటున్నారా? - మీ బాడీలో జరిగే మార్పులివేనట!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

For All Latest Updates

TAGGED:

FOOD SAFETY OUTDOORSWHY IS OUTSIDE FOOD UNHEALTHYIS IT SAFE TO EAT FOOD OUTSIDERISKS AND DISEASES OF OUTSIDE FOODOUT SIDE FOOD HEALTH PROBLEMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.