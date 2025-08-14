Ombrophobia Fear of Rain Causes Symptoms : చిటపట చినుకుల్లో తడవడం, బురద నీటిలో గంతులేయడం, పారే నీటిలో పడవలు చేసి వదలడం, కొందరు అయితే చిన్నపిల్లల్లా మారి చిందులేస్తుంటారు. కానీ, అదే వర్షం కొందరికి భయాన్ని కలిగిస్తుందని, చినుకులను చూడగానే వారిలో ఆందోళన మొదలవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనినే వైద్య పరిభాషలో 'ఒంబ్రొఫోబియా'అని అంటారు. ఈ సమస్య రోజువారీ జీవితాన్ని కఠినంగా మారుస్తుందని, ముఖ్యంగా వర్షపాతం ఎక్కువగా నమోదయ్యే ప్రాంతాల్లో వీరి సమస్యలు మరింత తీవ్రంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఫోబియా ఉన్నవారిలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో, చికిత్స పద్ధతుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎలాంటి లక్షణాలుంటాయి : పిల్లలు, కౌమర దశలో ఉన్నవారిలో ఈ ఫోబియా ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొందరిలో ఈ ఫోబియా లక్షణాలు సాధారణంగా కనిపిస్తే, మరికొంతమందిలో తీవ్రంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. వీరు నిరంతరం వెదర్కి సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకుంటారని తెలిపారు. ప్రయాణాలు చేసే ముందు వర్షం పడే సూచనలు ఉన్నాయా? లేదా? అని పదేపదే చెక్ చేసుకుంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ భయం ఎంతలా ఉంటుందంటే, వర్షం పడినట్లయితే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సైతం బయటకు వెళ్లడానికి సంకోచిస్తారని, ఒకవేళ వర్షం ఆగినా, కొన్ని గంటల పాటు ఇంటికే పరిమితమవుతారని వివరించారు. దీంతో రోజువారీ పనులను కూడా సాఫీగా చేసుకోలేకపోతుంటారని తెలిపారు.
ఈ ఫోబియా ఉన్నవారిలో వర్షం పట్ల అహేతుకమైన, నిరంతర తీవ్రమైన భయం, వణుకు, గుండె దడ, చెమటలు పట్టడం, ఛాతీ నొప్పి, వికారం, తలతిరగడం, మూర్ఛపోవడం, తిమ్మిరి అనుభూతి, తీవ్ర ఆందోళన, భయాందోళనలు, వాతావరణ సూచనలను పర్యవేక్షించడం, వర్షపు రోజులలో బహిరంగ ప్రదేశాలను నివారించడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని Journal of Indira Gandhi Institute of Medical Sciences అనే జర్నల్ ప్రచురించింది. ఈ సమస్యకు నిర్దష్టమైన కారణాలంటూ ఉండకపోవచ్చని, కొన్ని లక్షణాలు మాత్రం సాధారణంగా కనిపిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
చేదు అనుభవాలు : కొంతమందికి వర్షం వల్ల కలిగిన కొన్ని చేదు అనుభవాలు వల్ల, వారికి వాన అంటేనే భయపడేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. వరదల వల్ల ఆత్మీయులను కోల్పోవడం, తుపానుల వల్ల తీవ్ర ఆస్తి నష్టం జరగడం వంటి సంఘటనలు అనేవి ఒంబ్రొఫోబియాకు దారితీస్తాయని పేర్కొన్నారు.
అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్(ఓసీడీ) : కొందరు ఓసీడీ అనే మానసిక రుగ్మతతో బాధపడుతుంటారని, వీరు అతి శుభ్రత, అతి జాగ్రత్తతో చేసిన పనిని పదే పదే చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇల్లు అపరిశుభ్రంగా మారినా తట్టుకోలేరని, దీంతో ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేస్తుందని తెలిపారు. అది క్రమంగా ఒంబ్రొఫోబియాకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
వంశపారంపర్యంగా : మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనకు సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలు వంశపారంపర్యంగా వస్తుంటాయని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అలాంటి వారిలో కూడా ఈ సమస్య ఉండే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఆక్వా ఫోబియా : కొందరు నీళ్లంటే తెగ భయపడిపోతుంటారని, దీన్నే 'ఆక్వా ఫోబియా'గా పిలుస్తారంటున్నారు. ఇలాంటి వారికి వర్షాలంటే భయపడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
చికిత్స : ఒంబ్రొఫోబియాకు నిర్దిష్టమైన చికిత్స లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే పలు థెరపీల ద్వారా ఈ ఫోబియా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. కాగ్నిటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ (Cognitive behavioral therapy), ఎక్స్పోజర్ థెరపీ మొదలైనవి వర్షం వల్ల కలిగే భయాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని Journal of Indira Gandhi Institute of Medical Sciences అనే జర్నల్ ప్రచురించింది . సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నవారికి వైద్యులు ఆందోళనను తగ్గించే మందులను సూచిస్తారని, అయితే వీటిని థెరపీతో కలిపి ఇస్తారని తెలిపారు. అలాగే ధ్యానం, యోగా మొదలైన వాటి ద్వారా కూడా ఫోబియాను నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
