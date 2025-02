ETV Bharat / health

మీ పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా? ముందే గుర్తిస్తే ఆ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించుకోవచ్చట! - CHILD NUTRITION DEFICIENCY SYMPTOMS

తరచుగా ఫ్లూ వస్తుంటే

ఇంకా కొంతమంది పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడం వల్ల తరచూ ఫ్లూ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి వారు ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను పాటిస్తుండాలని.. అంతేకాకుండా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలను సమపాళ్లలో తీసుకోవాలంటున్నారు. వీలైనంత వరకు బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలని.. తద్వారా పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

ఊబకాయం

ఈ మధ్య కాలంలో పిల్లలు కూడా ఊబకాయం సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనికి పోషకాహార లోపం కూడా కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తీసుకునే ఆహారంలో సరిపడా పోషకాలు లభించకపోతే ఎప్పుడూ ఆకలిగానే ఉంటుందని అంటున్నారు. ఫలితంగా ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం తీసుకుని ఊబకాయం బారిన పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పిల్లలకు అందించే ఆహారంలో సరిపడా పోషకాలు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

నీరసపడుతున్నారా?

పోషకాల్లో ముఖ్యమైన క్యాల్షియం, విటమిన్‌ డి.. ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. ఇవి సరిపడా మోతాదులో శరీరానికి అందకపోతే కండరాల నొప్పి, ఎముకలు బలహీనంగా మారడం వంటివి జరుగుతుంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే చిన్న పనికే నీరసపడిపోతుంటారని వివరిస్తున్నారు. విటమిన్‌ డి ఆహార పదార్థాల్లో కంటే సూర్యరశ్మి ద్వారానే శరీరానికి ఎక్కువగా లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఎదిగే పిల్లలకు ఇది ఎంతో అవసరం కాబట్టి ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ విషయం 2019లో Pediatric Research జర్నల్​లో ప్రచురితమైన "The relationship between vitamin D status and fatigue in children" అనే అధ్యయనంలోనూ తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

