అలర్ట్​: మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - 'పోషకాహార లోపం' కావొచ్చట!

Published : October 10, 2025 at 4:35 PM IST
These signs in Feet Could Indicate Nutritional Deficiencies: పాదాలు కేవలం కదలికకు మాత్రమే కాకుండా, మొత్తం శరీర ఆరోగ్యాన్ని సూచిస్తాయి. చాలా మంది వీటిని పట్టించుకోనప్పటికీ, పాదాలలో కనిపించే కొన్ని సంకేతాలు పోషకాహార లోపాలకు తొలి సూచనలు కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాదాలలో తిమ్మిరి, మొద్దుబారడం, నిరంతర చల్లదనం, గాయాలు నెమ్మదిగా మానడం లేదా వాపు వంటి లక్షణాలు కేవలం రక్త ప్రసరణ సరిగా లేకపోవడం వల్లే కాకుండా, పోషకాహార సమస్యలు కూడా కారణం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పోషకాహార లోపం వల్ల పాదాల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పాదాలలో కనిపించే కొన్ని సంకేతాలను చాలా మంది పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. తరచుగా పాదాలలో మొదలయ్యే పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అనేది ముఖ్యంగా విటమిన్ B12, B6 లోపం వల్ల కనిపించే లక్షణాలని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. వీటి లోపాలను ముందుగానే గుర్తించడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
పాదాలలో తిమ్మిరి : బి12 లోపం వల్ల పాదాల్లో సూదులతో పొడిచినట్లు తిమ్మిరిగా లేదా జలధరింపుగా అనిపిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది తాత్కాలిక అసౌకర్యం కంటే ఎక్కువ కావచ్చని, ఇది నరాల పనితీరును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఆరోగ్యకరమైన నరాల కణాలను నిర్వహించడానికి విటమిన్ B12 చాలా ముఖ్యమైనదంటున్నారు. ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల నరాలు దెబ్బతినడం మొదలవుతుందని, ఇది తరచుగా పాదాల అంత్య భాగాలలో కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
పాదాలలో మంటగా అనిపించడం : పాదాలలో మండుతున్నట్లు అనిపించడం అనేది విటమిన్ B12, B6 లోపాల వల్ల కలిగే పెరిఫెరల్ న్యూరోపతిని సూచించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డయాబెటిస్, మద్యపానం లేదా సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేకపోవడం వంటి వాటి వల్ల ఈ లక్షణం మరింత తీవ్రమవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పోషకాహారం సరిగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ అసౌకర్యం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని, నరాలకి మరింత నష్టం జరగకుండా నిరోధించవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
చల్లని పాదాలు : పాదాలు చల్లగా లేదా పాలిపోయినట్లు ఉండటం అనేది ఐరన్ లేదా విటమిన్ B12 లోపం వల్ల కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. కణజాలాలకు ఆక్సిజన్ను మోసుకెళ్లే హిమోగ్లోబిన్ ఉత్పత్తికి ఐరన్ చాలా అవసరమని, వీటి లోపం వల్ల ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గిపోతుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో పాదాలు చల్లగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. పాలకూర, పప్పులు, రెడ్ మీట్ వంటి ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల పోషకాహారం లోపాన్ని నివారించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
పాదాలపై గాయాలు నెమ్మదిగా మానడం : గాయాలు లేదా పుండ్లు నెమ్మదిగా మానడం అనేది విటమిన్ సి లోపాన్ని సూచిస్తుందని Rush University Medical Center అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ రెండు పోషకాలు గాయాలను మాన్పడానికి చాలా అవసరమని, కణజాల మరమ్మత్తుకు అవసరమైన కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి విటమిన్ సి మద్ధతు ఇస్తుందని అంటున్నారు.
పాదాలలో వాపు లేదా ఎడెమా : పాదాలలో వాపు అనేది పోషకాహార లోపాలతో సహా అనేక కారణాల వల్ల సంభవించవచ్చు. శరీరంలో ద్రవం సమతుల్యతను నిర్వహించడానికి ప్రొటీన్ చాలా ముఖ్యం. ప్రోటీన్ సరిగా తీసుకోకపోవడం వల్ల శరీరంలో ద్రవం చేరి, వాపుకు దారితీయవచ్చని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. తగినంత ప్రొటీన్ వినియోగం శరీరంలో సాధారణ ద్రవ పంపిణీని నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తే చికిత్స కోసం సంబంధిత డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
