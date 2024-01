Best Tips for Get Rid of Insects and Flies: ఇళ్లు ఎంత నీట్​గా ఉండాలో.. కిచెన్​ అంతకంటే క్లీన్​గా ఉండాలి. కాబట్టి దీని శుభ్రత విషయంలో ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదంటే వంట గదిలో ఉండే ఆహార పదార్థాలపై ఈగలు, బొద్దింకలు, వివిధ కీటకాలు వాలడం కారణంగా పలు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది వంట గదిని తరచూ శుభ్రం చేస్తున్నా.. ఏదో ఒక చోట అవి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. దీంతో వీటి బెడదను వదిలించుకోవడానికి రకరకాల కెమికల్ స్ప్రేలు యూజ్ చేస్తుంటారు. కానీ, వాటిలో ఉండే రసాయనాల కారణంగా పలు రకాల అలర్జీలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాకాకుండా ఈ నేచురల్ టిప్స్ ఫాలో అయ్యారంటే ఈగలు, కీటకాలు, పురుగులను మీ వంటగది నుంచి ఈజీగా తరిమికొట్టవచ్చు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

బే ఆకులు(బిర్యానీ ఆకులు): మీ కిచెన్​లో ఈగలు, బొద్దింకలు, ఇతర కీటకాల బెడద ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వాటిని తరిమికొట్టడంలో బే ఆకులు చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా.. వంటగది మూలల్లో కొన్ని బిర్యానీ ఆకులను ఉంచడమే. వీటి నుంచి వచ్చే వాసనకు అవి దూరంగా వెళ్లిపోతాయి.

సిట్రస్ పీల్స్: నిమ్మకాయలు, నారింజ, ద్రాక్ష.. వంటి సిట్రస్ పండ్ల పీల్స్ కీటకాలు, ఈగలను రాకుండా చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ తొక్కలు కీటకాలు అసహ్యకరమైనవిగా భావించే సహజ నూనెలను కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి మీ వంటగదిలో కీటకాల సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే కిటికీలు, ఇతర ఎంట్రీ పాయింట్ల వద్ద వాటిని ఉంచండి.

వెనిగర్: వైట్ వెనిగర్ వంటకాల టేస్ట్ పెంచడంలోనే కాదు కీటకాలను తరిమికొట్టడంలో కూడా చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఇక కీటకాలు, ఈగల బెడద నుంచి బయటపడడానికి స్ప్రే బాటిల్​లో వాటర్​, వైట్ వెనిగర్ సమాన భాగాలు తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దానిని వంటగదిలో కొద్దిగా స్ప్రే చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవడం ద్వారా చీమలు, వివిధ కీటకాలు కిచెన్​లోకి రావు. అలాగే ఈగలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల దగ్గర చిన్న బౌల్​లో వెనిగర్ వేసి ఉంచడం ద్వారా వాటి బెడద ఉండదు.

దాల్చిన చెక్క : ఇది వంటకాలకు మంచి రుచిని తీసుకురావడమే కాకుండా కీటకాలను తరిమికొట్టడంలో సహజ నివారణిగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది చీమలను నివారించడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా.. కీటకాలు, చీమల సమస్య ఎక్కువగా ఉన్న చోట కొద్దిగా దాల్చినచెక్క పొడిని చల్లడమే. దాని నుంచి వచ్చే వాసనకు అవి చనిపోతాయి లేదా పారిపోతాయి.

మీ కిచెన్ సింక్ నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుందా? - ఈ టిప్స్​ ట్రై చేస్తే స్మెల్​ పరార్​!

పుదీనా : ఇది కూడా కీటకాలను నివారించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తుంది. వంటగదిలో ఎక్కడైతే కీటకాలు, పురుగుల సమస్య ఉంటుందో అక్కడ కొన్ని పుదీనా ఆకులను ఉంచడం ద్వారా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వాటి నుంచి వచ్చే స్మెల్​కు అవి ఇల్లు వదిలి పారిపోతాయి.

బోరాక్స్, షుగర్ మిశ్రమం: ఈ మిశ్రమం చీమల నివారణకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీ వంటగదిలో ఎక్కడైతే చీమల సమస్య ఉంటుందో అక్కడ బోరాక్స్, షుగర్ సమాన భాగాలలో కలిపిన మిశ్రమాన్ని అక్కడ స్ప్రే చేయండి. అందులో ఉండే చక్కెర వాటిని ఆకర్షిస్తే.. బోరాక్స్ ఒక విషంలా పనిచేస్తూ వాటిని చంపేస్తుంది.

నూనెలు: పిప్పరమింట్, యూకలిప్టస్, టీ ట్రీ ఆయిల్ వంటి కొన్ని ముఖ్యమైన నూనెలు కీటకాలను తిప్పికొట్టే లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ నూనెల కొన్ని చుక్కలను స్ప్రే బాటిల్‌లో నీటితో కలిపి వంటగదిలో ఉపరితలాలపై అప్లై చేయండి. వాటి నుంచి వచ్చే వాసనకు కీటకాలు ఇల్లు వదిలి పారిపోతాయి.

వీటితో పాటు మీ వంటగదిని క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కిచెన్​లో ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా గాలి చొరబడని కంటైనర్​లలో ఫుడ్​ను స్టోర్ చేసుకోవాలి. అలాగే కిచెన్ ఉపరితలాలపై మీరు తినే ఫుడ్ అవశేషాలు పడకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే అవి తొందరగా కీటకాలు, పురుగులను ఆకర్షిస్తాయి. కాబట్టి ఈ టిప్స్​ ఫాలో అయ్యారంటే మీ వంటగదిలో కీటకాలు, పురుగులు, ఈగల సమస్య అస్సలు ఉండదంటున్నారు నిపుణులు.

Best Tips to Get Rid of Cockroaches and Lizards: ఈ చిన్న టిప్​తో.. బల్లి, బొద్దింకలు మీ ఇంటివైపు కూడా చూడవు..!

Kitchen Hacks : వంట రుచిగా ఉంటే సరిపోదు.. వంటిల్లు ఆహ్లాదంగా ఉండాలి