Music Improve Health and Quality of Life: శ్రావ్యమైన పాట వింటే ఎవరైనా తలలూపాల్సిందే. సంగీతానికి ఉన్న గొప్పతనం అలాంటిది. అది మనసును మైమరిపించడంతో పాటు ఆనంద సాగరంలో ఓలలాడిస్తుంది. సంగీతం మెదడులోని చాలా భాగాలను ఉత్తేజితం చేయటం ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం, భావోద్వేగాలు, ఆలోచనల మీద బలమైన ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో సంగీతం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? సంగీతం వినడం వల్ల ఏమైనా ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉన్నాయా? అనే తదితర వివరాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మెదడులో అన్ని భాగాల మీదా : సంగీతం కారణంగా హిప్పోక్యాంపస్, హైపోథలమస్, హిప్పోక్యాంపస్ భాగాలతో కూడిన లింబిక్ వ్యవస్థ ఉత్తేజితమైనప్పుడు భావోద్వేగాల ప్రతిస్పందన మెరుగవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రవర్తన, చురుకుతనం, జ్ఞాపకశక్తిని ఈ వ్యవస్థే పర్యవేక్షిస్తుందని, మెదడులోని సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ (బూడిదరంగు పదార్థం) ప్రేరేపితమైనప్పుడు డ్యాన్స్ చేసేలా పురికొల్పుతుందని, లయకు అనుగుణంగా శరీరం కదిలేలా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
సంగీతం వినడం వల్ల మెదడులోని ఆలోచన, సంచలనం, కదలిక, భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన వివిధ నిర్మాణాలు ఉత్తేజితమవుతాయని, ఈ ప్రభావాలు అనేవి శారీరక, మానసిక ప్రయోజనాలను కలిగి ఉండవచ్చని NIH అధ్యయనంలో పేర్కొంది. సంగీతం వల్ల చేతులు, కాళ్లు మధ్య సమన్వయంతో పాటు చలన నైపుణ్యాలు వృద్ధి అవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా మెదడు అనుసంధానం మెరుగవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
విషయగ్రహణ లాభాలు :
- జ్ఞాపకశక్తి భద్రంగా ఉండటంతో పాటు మరింతగా మెరుగవుతుంది.
- సృజనాత్మకత, ఏకాగ్రత, జాగరూకత ఎక్కువవుతుంది.
- త్వరగా స్పందించటం అలవాటు అవుతుంది.
- ప్రాదేశిక దృశ్యాల ఊహాత్మక శక్తి (Imagination)పెరుగుతుంది.
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు మెదడు ఎదుగుదల ఇనుమడిస్తుంది.
శారీరక ప్రయోజనాలు :
ఒత్తిడి, రక్తపోటు తగ్గింపు : సంగీతం వినడం వల్ల ఒత్తిడిని కలిగించే హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ స్థాయులు తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా స్లో మోషన్ సాంగ్స్ వింటే గుండె కొట్టుకునే వేగం, శ్వాస రేటు, రక్తపోటు తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇవి శరీరానికి విశ్రాంతిని అందించి, ఒత్తిడి సంబంధిత అనారోగ్యాలను నివారించడంలో సహాయపడుతుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇబ్బంది కలిగించే భావోద్వేగాలను వెలిబుచ్చటానికి సహకరించటంతో పాటు మూడ్ని నియంత్రిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. సంగీతం మానసిక స్థితి, శ్రేయస్సును పెంచుతుందని, కొన్ని ఆరోగ్య పరిస్థితులకు చికిత్సల సమయంలో సంగీత చికిత్స సహాయపడుతుందని Harvard Health Publishing అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
గుండె ఆరోగ్యంగా : సంగీతం ప్లే చేసినప్పుడు రక్తం మరింత సులభంగా ప్రవహిస్తుందని పలు పరిశోధనలో తేలింది. ఇది హృదయ స్పందన రేటు, రక్తపోటును తగ్గించడంతో పాటు కార్టిసాల్ (ఒత్తిడి హార్మోన్) స్థాయిలను తగ్గించి, రక్తంలో సెరోటోనిన్, ఎండార్ఫిన్ స్థాయిలను పెంచుతుందని New Jersey Agricultural Experiment Station అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
నొప్పి నివారణ : శస్త్రచికిత్సలకు ముందు, ఆ తర్వాత లేదా దీర్ఘకాలిక నొప్పులు ఉన్నప్పుడు సంగీతం వినడం వల్ల నొప్పి తగ్గినట్లు పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. సంగీతం మెదడులోని ఎండార్ఫిన్లను విడుదల చేస్తుందని, ఇవి శరీరానికి సహజ నొప్పి నివారణిగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు.
వ్యాయామ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం : హుషారెత్తించే సంగీతాన్ని వింటూ వ్యాయామం చేయడం వల్ల అలసట తెలియకుండా ఎక్కువసేపు శ్రమించవచ్చని వివరించారు. సంగీతం అనేది మన మెదడుని నడవడం, పరుగెత్తడం లేదా బరువులు ఎత్తడం వంటి పనులు మరింత సమన్వయంతో, ప్రభావవంతంగా చేయవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
రోగనిరోధక శక్తి పెంపు: సంగీతం వినడం వల్ల శరీరంలో ఇమ్యునోగ్లోబులిన్-ఏ అనే యాంటీబాడీ స్థాయిలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మన రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి, ఇన్ఫెక్షన్లు, వ్యాధుల నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
నిద్ర నాణ్యత మెరుగుదల: నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారు ప్రశాంతమైన సంగీతాన్ని వింటే మంచి నిద్ర పడుతుందని సూచిస్తున్నారు. సంగీతం మనసును ప్రశాంతపరిచి, గాఢ నిద్రలోకి జారుకోవడానికి తోడ్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
ప్రతికూల ప్రభావాలుంటాయా? : అసంబద్ధమైన, చిరాకు కలిగించే సంగీతంతో కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలూ ఉండొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ వాల్యూమ్తో మరీ ఉద్రిక్త సంగీతం వినటం వల్ల మెదడు మరీ అతిగా స్పందించొచ్చని, విషాదకర అనుభవాలతో ముడిపడిన పాటలు వింటే చేదు జ్ఞాపకాలు గుర్తుకురావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏదేమైనా సంగీతం మనిషిలో ఉత్తేజం నింపుతుందని, జీవితాన్ని లయబద్ధం చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
