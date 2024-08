ETV Bharat / health

బత్తాయి తింటే నీరసం, అలసట ఉండవు- బాడీలో ఇమ్యూనిటీ ఫుల్​- క్రీడాకారులూ ఇవే తింటారట!! - Mosambi Benefits for Health

By ETV Bharat Health Team

Mosambi Benefits for Health ( ETV Bharat )

Mosambi Benefits for Health : వానాకాలం వచ్చిందంటే ఎన్నో రకాల వ్యాధులు ప్రబలుతుంటాయి. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే.. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఎప్పుడో ఒకసారి అనారోగ్యం పాలవుతుంటారు. ఈ సమయంలోనే వ్యక్తిగత, పరిసరాల శుభ్రత ఎంత ముఖ్యమో.. వ్యాధుల నుంచి రక్షించే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అందుకే ప్రకృతి ఈ కాలంలోనే రోగ నిరోధకశక్తిని పెంచి, వివిధ రకాల రోగాలను తగ్గించే పండ్లను మనకు అందిస్తుంది. అలాంటి పండ్లలో ఒకటి బత్తాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెరుగుతుందని 2012లో ప్రచురితమైన జర్నల్​ ఆఫ్​ ఆయుర్వేద అండ్​ ఇంటగ్రేటివ్​ మెడిసిన్​లో (రిపోర్ట్​) వెల్లడైంది. Immunomodulatory activity of Citrus limetta (Mosambi) juice on immune system అనే అంశంపై చేసిన అధ్యయనంలో డాక్టర్​ ఎస్​కే సింగ్​, ఆర్​కే వర్మ, ఏకే కుమార్​, ఏకే సింగ్​ పాల్గొన్నారు. కేవలం రోగ నిరోధక శక్తితో పాటు ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అవేంటో తెలుసుకుందాం.