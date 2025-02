ETV Bharat / health

ఎప్పుడు వాకింగ్ చేస్తే మంచిది? మార్నింగ్ లేదా ఈవెనింగ్- రెండిట్లో ఏది బెటర్? - MORNING WALK OR EVENING WALK

Morning Walk or Evening Walk Which is Better: ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి శారీరక శ్రమ చాలా ముఖ్యమైనదని నిపుణలుు అంటుంటారు. ముఖ్యంగా గుండె ఆరోగ్యానికి వాకింగ్ ఎంతో సాయపడుతుందని చెబుతుంటారు. 2017లో Journal of Sports Science and Medicine ప్రచురితమైన "Walking and cardiovascular health: a systematic review" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడి క్లిక్ చేయండి) ఎవరైనా సులభంగా చేసే ఈ వ్యాయామంతో ఇంకా అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయని తెలిపారు. కానీ, చాలా మందికి మార్నింగ్ వాకింగ్ లేదా సాయంత్రపు నడక బెటరా? ఎప్పుడు వాకింగ్ చేస్తే మంచిది అనే ప్రశ్న వస్తుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రెండింట్లో ఏది చేస్తే మెరుగైన ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మార్నింగ్ వాక్ (Getty Images)

మార్నింగ్ వాక్ ప్రయోజనాలు