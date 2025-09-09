ETV Bharat / health

"రీల్స్" చూసి మందులు వేసుకుంటున్నారా? - వైద్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

మిడిమిడి జ్ఞానం మింగేసే వైద్యం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

Medicine Management
Medicine Management (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2025 at 12:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Medication Management and Safety Tips : వైద్యం అనేక సంభావ్యతలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వచ్చిన వ్యాధి, శరీర స్వభావం, అప్పటికే ఉన్న సమస్యలు, మానసిక స్థితిగతులు, చేస్తున్న పని ఇలా చాలా చూడాల్సి ఉంటుంది. నిపుణులైన వైద్యులు అన్ని అంశాలను బేరీజు వేసి, సూత్రీకరణ చేశాకే మందులు ఇస్తారు. కానీ ఇప్పుడు చాలా చిత్రమైన పరిస్థితులు వచ్చేశాయి. ఎవరో, వారి అర్హతలేంటో తెలియదు కానీ, వైద్య సలహాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. వాటిని గుడ్డిగా అనుసరించే వారూ అంతే సంఖ్యలో ఉంటున్నారు. మరికొంతమందైతే ఎక్కడో చదివి, ఎవరో చెప్పింది విని సొంతంగా మందులు వాడేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వ్యాధి తీవ్రత తగ్గకపోగా, కొత్త సమస్యలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. చాలా సార్లు ఇలాంటి వైద్యం వికటించే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మందులు వేసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం!

Medicine Management
Medicine Management (Getty Images)

కొన్ని ఔషధాలు, ఆహార పదార్థాలు, విటమిన్లు, మూలికలు పరస్పర చర్యలు కలిగి ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏకకాలంలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రకాలు తీసుకుంటే మందుల సామర్థ్యం విపరీతంగా పెరగడమో, తగ్గడమో జరుగుతుందంటున్నారు. అందుకే ఔషధాలు వైద్యులు చెప్పినట్టే తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

  • ఎసిడిటీ, కడుపుఉబ్బరం ఇతర సమస్యలు తగ్గడానికి పరగడుపున కొన్ని మాత్రలు వాడుతుంటారు. వెంటనే ఐరన్ లోపానికి మందులు వేసుకున్నా శరీరం శోషించుకోదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • చాలామంది రక్తం పలుచబడే మందులను వాడుతుంటారని, వారు కొన్ని రకాల పెయిన్ కిల్లర్స్, ఫంగల్ మందులు వాడితే కడుపులో రక్తస్రావమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • వాపు తగ్గడానికి మందులు వాడుతూ, పెయిన్ కిల్లర్లు, స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే సమస్య మరింత జటిలమవుతుందంటున్నారు.
  • ప్రస్తుతం రెండు రకాల పెయిన్ కిల్లర్స్ కలిపి వస్తున్నాయని, ఇలాంటివి తరచూ వాడితే కాలేయం దెబ్బతింటుందని, వాటితో పాటు జలుబు మందులు వాడిన ప్రమాదమని సూచిస్తున్నారు.

మందులు వేసుకుంటూనే షుగర్ తగ్గించుకోండిలా! - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే సహజంగానే అదుపులో!

ఔషధం-ఆహారం : పాలు, పెరుగు, వెన్న తదితర పాల సంబంధ పదార్థాలు తిన్న వెంటనే యాంటీ బయాటిక్స్ వేసుకుంటే శరీరం శోషించుకోలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ద్రాక్ష రసం తాగిన వెంటనే బీపీ, షుగర్ మందులు వేసుకుంటే ఆ వ్యాధుల ప్రభావం పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.

ప్రతి ఔషధానికీ ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. వైద్యులు చెప్పినట్లే వాటిని వాడాలి. టైఫాయిడ్ తదితర సమస్యలకు రెండు, మూడు రోజులు వాడి వదిలేస్తారు. కోర్సు మధ్యలో మానేయకూడదు. భోజనం చేసిన అరగంట తర్వాతే పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకోవాలి. వైద్యుడి సలహా తీసుకోకుండా ఔషధాలు వాడకూడదు. ఔషధాలు వాడినప్పుడు అలర్జీలు వస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. - డా. వి. రామనర్సింహం, విశ్రాంత ఆచార్యులు, ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల

Medicine Management
Medicine Management (Getty Images)

ఔషధాలు-విటమిన్స్ : చాలామంది సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూసి విటమిన్ మాత్రలు ఎక్కువగా వాడుతున్నారని, వీటి వాడకం మితిమీరితే కొన్ని రకాల ఔషధాలు పనిచేయవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కాల్షియం ఎక్కువగా వాడితే కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడతాయని, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఇ మాత్రలు ఇష్టానుసారం తీసుకోకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఔషధం-రోగం : ఆస్తమాతో బాధపడేవారు బీటా బ్లాకర్స్ తీసుకుంటే వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతుందంటున్నారు. అలాగే రక్తపోటు బాధితులు ముక్కులో చుక్కల మందు వేసుకుంటే బీపీ ఎక్కువవుతుందని, నేత్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు జలుబు, దగ్గు మందులు ఎక్కువగా వాడకూడదని చెబుతున్నారు. అలాగే మానసిక సమస్యలుంటే కార్టికో స్టెరాయిడ్స్​ను దూరం పెట్టాలని, బీపీ, మధుమేహ బాధితులు గర్భనిరోధక మాత్రలు తీసుకుంటే స్ట్రోక్, పక్షవాతం వచ్చే ప్రమాదముందని తెలిపారు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : అనారోగ్యం బారిన పడితే తప్పనిసరిగా డాక్టర్లను సంప్రదించాలని, అప్పటికే వాడుతున్న మందుల వివరాలను వారికి తెలియజేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఆ మందులను ఇతర ఔషధాలతో కలిపి తీసుకోవచ్చా? ఒక్కో ఔషధానికి ఎంత వ్యవధి ఉండాలి? ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు ఏవైనా తీసుకోవడం మానేయాలా? తదితర సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవాలంటున్నారు. ఔషధాలు వేసుకున్న తర్వాత శరీరంలో అనారోగ్య లక్షణాలు తీవ్రమైనా, ఇతర దుష్ప్రభావాలు కనిపించినా వైద్యుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని, వారి సూచన మేరకు అవసరమైతే మందులు వేసుకునే సమయం మార్చాలని పేర్కొన్నారు. వీలైనంత వరకు ఒకే సమయానికి వేసుకోవాలని, రోజుకోసారి వేసే మందుల ప్రభావం 24 గంటలే ఉంటుందని తెలిపారు. ఆ సమయం దాటితే అది పనిచేయవని, ముందుగా వేసుకున్నా ఓవర్ డోస్ అవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఔషధాలు విడుదల చేసే ముందు సుమారు ఐదు దశల్లో ప్రయోగాలు చేస్తారు. జంతువులపై, తర్వాత క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేసి పరీక్షలు విజయవంతమైతే మార్కెట్లోకి విడుదుల చేస్తారు. ఇలా అల్లోపతి, ఆయుర్వేదం ఎవరి విధానం వారు ప్రయోగాల తర్వాతే మందులు అందిస్తారు. కానీ, సోషల్ మీడియా వేదికలుగా అర్హత లేని వారు ప్రచారం చేస్తే ఇది మ్యాజిక్ రెమిడీ చట్టం కిందకు వస్తుంది. వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే నకిలీ వైద్యులపై 500 కేసులు నమోదు చేశాం. - డాక్టర్ శ్రీనివాస్, వైస్ ఛైర్మన్, తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్

Medicine Management
Medicine Management (Getty Images)

రీల్స్ చూసి మోసపోవద్దు :

  • అర్హత లేని వారు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైద్యుల అవతారం ఎత్తుతున్నారు. వారిని ఫాలో అయ్యేవారి సంఖ్య వేలల్లో ఉంటోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో సూచనలు చేసే వ్యక్తి ఆ రంగంలో నిపుణులు అని తెలిస్తే ఆ సూచనలు పాటించడంలో తప్పు లేదని, కానీ ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారనో, ఆ వ్యక్తి ఆకట్టుకునేలా చెబుతున్నారో వైద్య చిట్కాలు పాటించడం చాలా ప్రమాదకరమంటున్నారు.
  • మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, థైరాయిడ్, అధిక బరువు లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు అనర్హులు చెప్పే చికిత్సలు తీసుకుంటూ చివరకు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని తెలిపారు.
  • పిల్లలకు బలం కోసం ఫలానా పౌడర్ వాడాలని, మలబద్ధకం పోవాలంటే తాము చెప్పినట్టు చేయాలని చెబుతున్న వారి సూచనలు పాటించే తల్లిదండ్రుల సంఖ్య కూడా రోజురోజుకూ పెరుగుతుందని వివరించారు.
  • కొవిడ్ తర్వాత ఆన్​లైన్​లో వైద్య చిట్కాలు పాటించే వారి సంఖ్య పెరిగింది. దీన్ని సొమ్ము చేసుకునేందుకు కొందరు తమ ఛానెళ్లు, ఇన్​స్టా ద్వారా ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలను పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు.
  • మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం పల్లె దవాఖానాల్లో, పీహెచ్​సీలలో టెలి మెడిసిన్​ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వైద్యులను నేరుగా సంప్రదించలేని వారు ఇక్కడ సహాయం పొందొచ్చని పేర్కొన్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

మానసిక సమస్యలకు "సైకోథెరపీ" మంచిదేనా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

TAKING MEDICINE AT HOMEHOW DO TAKE MEDICATIONWHAT PRECAUTIONS TAKEN MEDICINESTHREATS OF SELF MEDICATIONMEDICATION MANAGEMENT SAFETY TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.