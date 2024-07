ETV Bharat / health

షుగర్ బాధితులకు దివ్యౌషధం - ఈ "మసాలా కాకరకాయ" తింటే వెంటనే నార్మల్​ అయిపోతుంది! - MASALA KAKARAKAYA FOR DIABETES

By ETV Bharat Telangana Team

Masala Kakarakaya For Diabetes ( ETV Bharat )

How To Make Masala Kakarakaya Fry In Telugu : మారిన జీవనశైలి కారణంగా ఈరోజుల్లో చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య.. డయాబెటిస్. ఇది వచ్చిందంటే ఆహారం విషయంలో కఠిన నియమాలు పాటించాల్సిందే. అయితే.. చాలా మందికి ఏం తినాలనేది క్లారిటీ ఉండదు. అందుకే మీకోసం ఒక రెసిపీ తెచ్చాం. అదే.. కాకరకాయ(Bitter Gourd) . చేదుగా ఉంటుందని దీన్ని తినకుండా చాలా మంది పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. కానీ.. దీన్ని తినడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు కంట్రోల్​లో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి.. ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :