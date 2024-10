ETV Bharat / health

బిగ్ అలర్ట్ : పొగ తాగనివారిలోనూ "ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్" - తాజా పరిశోధనలో షాకింగ్ విషయాలు!

Lung Cancer Causes ( ETV Bharat )

Lung Cancer Causes in Non Smokers : క్యాన్సర్.. ప్రస్తుతం జనాలను భయపెడుతున్న ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులలో ఒకటి. ఏటా ఎంతో మంది వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఈ మహామ్మారి బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. దీనిలో రకరకాల క్యాన్సర్లు ఉంటాయి. అందులో ఒకటైన ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, చాలా మంది ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్​ అనగానే.. పొగ తాగే వారికి మాత్రమే వస్తుందనే భావనలో ఉంటారు. కానీ.. ఇప్పుడు పొగ తాగనివారిలోనూ దీని కేసులు పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతేకాదు.. ఇటీవల లాన్సెట్ ఇక్లినికల్‌ మెడిసిన్‌ జర్నల్‌లో ప్రచురితమైన ఓ అధ్యయనం లంగ్ క్యాన్సర్​కి సంబంధించి మరికొన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పొగతాగనివారిలో కూడా ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్ ముప్పు పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా గాలి కాలుష్యం, ఇతరులు వదిలిన సిగరెట్ల పొగను పీల్చుకోవడం, పనిచేసే చోట హాని కారకాలు, ఇంట్లో వంటల నుంచి వెలువడే పొగలు, జన్యువుల వంటివన్నీ ఇందుకు తోడ్పడుతున్నాయి. అంతేకాదు.. పాశ్చాత్యదేశాల్లో లంగ్ క్యాన్సర్‌ 54-70 ఏళ్ల వయసులో నిర్ధరణ అవుతుండగా.. మనదేశంలో అంతకంటే పదేళ్ల ముందే దాడి చేస్తున్నట్టు ఇటీవల "లాన్సెట్‌ ఇక్లినికల్‌ మెడిసిన్‌ జర్నల్‌"లో ప్రచురితమైన ఓ అధ్యయనం తెలియజేస్తోంది.

అలాగే.. ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్ మనదేశంలో చిన్నవయసులో సగటున 28.2 సంవత్సరాల వయసులో బయట పడుతుండగా.. అమెరికాలో 38, చైనాలో 39 ఏళ్లు కావటం గమనార్హం. ముఖ్యంగా దక్షిణాసియా దేశాల్లో రోజురోజుకీ లంగ్ క్యాన్సర్‌ కేసులు పెరగటానికీ.. వాతావరణంలో నుసి పదార్థం (పీఎం 2.5) మోతాదులు ఎక్కువ కావటానికీ సంబంధం ఉంటోందని చెబుతున్నారు పరిశోధకులు. కాబట్టి.. ఊపిరితిత్తి క్యాన్సర్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాలంటే ముందుగా వాతావరణంలో నుసి పదార్థం మోతాదు తగ్గించటానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

