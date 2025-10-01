ETV Bharat / health

చేతులు, కాళ్లలో 'ఈ లక్షణాలు' కనిపిస్తున్నాయా? - లివర్ డేంజర్​లో ఉందని అర్థమట!

-లివర్​ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Liver Disease symptoms
Liver Disease symptoms (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 1, 2025 at 8:57 PM IST

Liver Disease Symptoms in Hands: కాలేయం శరీరంలో రెండవ అతిపెద్ద అవయవం. ఇది విష పదార్థాలను శుభ్రపరచడంతో పాటు జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరగడానికి దోహదపడుతుంది. ఈ క్రమంలో లివర్‌ వ్యాధి అనేది కాలేయ పనితీరును దెబ్బతీసే ఏ పరిస్థితినైనా సూచిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి వైరస్‌లు, మద్యపానం, ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధులు, జన్యుపరమైన సమస్యలు, ఊబకాయం, టాక్సిన్స్ వంటివి కారణాలుగా ఉండవచ్చని పేర్కొన్నారు. మన శరీరం కొన్నిసార్లు లివర్‌ వ్యాధికి సంబంధించిన అసాధారణ హెచ్చరిక సూచికలను చేతులు, కాళ్లుపై చూపిస్తుందని తెలిపారు. ఈ ప్రారంభ సూచికలను గుర్తించడం వల్ల సరైన చికిత్స పొందడానికి వీలు కల్పిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కాలేయం ఆరోగ్యం క్షీణించినప్పుడు సూచించే సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అరచేతులు ఎర్రబడటం : కాలేయ వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ, అది రక్త ప్రసరణ, హార్మోన్లు, పోషక స్థితిని ప్రభావితం చేస్తుందని, ఇది వివిధ మార్గాల్లో కనిపిస్తుందని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అందులో భాగంగానే అరచేతులు ఎరుపు రంగులోకి మారతాయని పేర్కొంది. బొటనవేలు, చిటికెన వేలు కింద ఉన్న చర్మం ప్రాంతం అసాధారణంగా ఎరుపు రంగును చూపుతుందని, ఇది రెండు చేతుల్లోనూ సమరూపంగా ఉంటుందని వివరించారు. కాలేయం దెబ్బతినడం వల్ల హార్మోన్ల ప్రాసెసింగ్‌లో సమస్యలు ఏర్పడతాయని, దీనివల్ల చర్మానికి దగ్గరగా ఉండే రక్తనాళాలు విస్తరించి, ఎరుపు రంగు వస్తుందని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా పామర్ ఎరిథెమా ఉన్నవారికి నొప్పి లేదా దురద ఉండదని, ఈ లక్షణం ముఖ్యంగా సిర్రోసిస్ ఉన్న రోగులలో తరచుగా కనిపిస్తుందని తెలిపారు. గాయాలు లేదా అలెర్జీ లేకుండా అరచేతులు నిరంతరం ఎర్రగా ఉంటే, వెంటనే లివర్‌ పనితీరు పరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

Reddened palms
అరచేతులు ఎర్రబడటం (Getty Images)

స్పైడర్ వెయిన్స్ : లివర్‌ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు, చర్మంపై చిన్న సాలీడు గూడు నమూనాల్లో రక్తనాళాలు కనిపిస్తాయి. వీటిని స్పైడర్ యాంజియోమాస్ అంటారు. ఇవి సాధారణంగా చేతులు, కాళ్లుపై కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. లివర్‌కు రక్త ప్రవాహం, హార్మోన్లను నిర్వహించడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడటం వల్ల ఈ రక్తనాళాలు ఉబ్బి, చర్మం కింద అసాధారణ పెరుగుదలను సృష్టిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఒకటి లేదా రెండు స్పైడర్ వెయిన్స్ ఉండటం సహజమే, కానీ అవి త్వరగా విస్తరిస్తే, అది కాలేయ నష్టం లేదా సిర్రోసిస్‌ను సూచిస్తుందని అంటున్నారు.

Spider veins
స్పైడర్ వెయిన్స్ (Getty Images)

వాపు : కాళ్లు, చీలమండలలో వాపు లక్షణాలు కనిపిస్తాయని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది. దీనిని ఎడెమా అని పిలుస్తారు. లివర్ దెబ్బతినడం వల్ల అల్బుమిన్ అనే ప్రోటీన్​ను తగినంతగా ఉత్పత్తి చేయదని, ఇది రక్తనాళాలలో ద్రవాన్ని నిలుపుకోవడానికి దోహదపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అల్బుమిన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ద్రవం చుట్టుపక్కల కణజాలంలోకి చేరి వాపుకు దారితీస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీంతో చర్మం బిగుతుగా, కాళ్లు బరువుగా అనిపిస్తాయని తెలిపారు. ఒకవేళ పాదాలు, చీలమండలలో నిరంతరంగా వాపు ఉంటే సంబంధిత డాక్టర్లు సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

చేతులు, పాదాలు పసుపు రంగులోకి మారడం : కామెర్లు అనేది కాలేయ వ్యాధికి అత్యంత సాధారణ సూచిక. చర్మం, కళ్లు, అలాగే చేతులు, పాదాల అరికాళ్లు పసుపు రంగులోకి మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అయ్యే బిలిరుబిన్​ అనే పదార్థంను కాలేయం సరిగ్గా తొలగించలేకపోతే, అది రక్తంలో పేరుకుపోయి పసుపు రంగు మార్పును కలిగిస్తుందని తెలిపారు. చేతులు, పాదాలు పసుపు రంగులో కనిపిస్తే, లివర్ తీవ్రంగా దెబ్బతిందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే మలం, మూత్రం రంగులో మార్పులు కనిపిస్తాయని medlineplus అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

Itchy feet
పాదాలలో దురద (Getty Images)

చేతులు, పాదాలలో దురద : చేతులు, పాదాలపై ఎటువంటి దద్దుర్లు లేకుండా వివరించలేని దురద వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, రాత్రి సమయంలో దురద తీవ్రమవుతుందని పేర్కొన్నారు. కాలేయం పైత్యరసాన్ని సరిగ్గా బయటకు పంపలేకపోవడం వల్ల, రక్తంలో పైత్య లవణాలు అధికమవుతాయని వివరించారు. దీంతో ఈ లవణాలు చర్మం కింద పేరుకుపోయి, దురదకు కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. పొడి చర్మం లేదా అలెర్జీల కారణంగా కాకుండా నిరంతరంగా దురద ఉంటే, వెంటనే కాలేయ పనితీరును పరీక్షించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : కాలేయం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

