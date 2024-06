డేంజర్ : కంటిలో ఇలా.. ఒంటిపై అలా - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే మీ లివర్ ప్రమాదంలో ఉన్నట్టే! - Liver Diseases Symptoms

Signs to Tell Liver is Not Healthy : లివర్ ఆరోగ్యంగా లేకపోతే.. మొదటగా జీర్ణ సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే.. సాధారణంగా జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. కానీ, తరచుగా జీర్ణ సమస్యలు వేధిస్తుంటే మాత్రం అది కాలేయానికి సంబంధించిన తీవ్రమైన సమస్యకు సంకేతం కావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

విపరీతమైన అలసట : మీ బాడీలో లివర్ డ్యామేజ్ అవుతున్నట్లయితే కనిపించే మరో లక్షణం.. విపరీతమైన అలసట. తరచుగా ఏ చిన్న పని చేసినా అలసటకు గురవుతుంటే మాత్రం వెంటనే అలర్ట్ కావాలంటున్నారు నిపుణులు.

ఆకలి లేకపోవడం : మీరు లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే కనిపించే మరో లక్షణం.. ఆకలి మందగించడం. అయితే.. ఇందుకు అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు. కానీ, మీకు చాలా రోజులుగా ఏమి తినాలనిపించకపోయినా లేదా ఆకలి వేయకపోయినా అది లివర్ డ్యామేజ్​కు సంబంధించిన సంకేతంగా అర్థం చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

కామెర్లు : కాలేయ సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్లయితే మీరు కళ్లు, చర్మం పచ్చగా మారడాన్ని గమనించవచ్చంటున్నారు ఆరోగ్యనిపుణులు. అంటే.. కామెర్లు రావడం కూడా లివర్ ప్రాబ్లమ్​ను సూచిస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి మీలో కూడా ఇలాంటి లక్షణం కనిపిస్తే వెంటనే అలర్ట్ కావడం మంచిది అంటున్నారు నిపుణులు.

వికారం : తరచూ వికారంగా ఉండటం, వాంతులు వస్తుండటం వంటి లక్షణాలు మీలో కనిపిస్తే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఆ లక్షణాలు లివర్ ప్రాబ్లమ్​ను సూచిస్తాయంటున్నారు. అలాగే చాలా మందిలో భోజనం చేసిన వెంటనే వికారంగా ఉండటం లేదా వాంతులవడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి. ఇది కూడా కాలేయ సమస్యకు సంకేతమని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

మూత్రం రంగులో మార్పు : మీ కాలేయం బాగా పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మీ మూత్రం రంగు మరొక మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా యూరిన్ నార్మల్​ కలర్​లో కాకుండా పచ్చగా లేదా మరే ఇతర రంగులో వస్తున్నా సందేహించాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే అది లివర్​లో సమస్య ఉందని తెలిపే సంకేతం కావొచ్చంటున్నారు.