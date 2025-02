ETV Bharat / health

నిర్మలమ్మ నోట 'మఖానా' మాట- ఇది తింటే షుగర్, బీపీ సమస్యలకు చెక్! ఎంత ఆరోగ్యమో తెలుసా? - MAKHANA HEALTH BENEFITS IN TELUGU

MAKHANA HEALTH BENEFITS IN TELUGU ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team

Makhana Health Benefits: బిహార్​లో మఖానా బోర్డు పెడుతున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ శనివారం వార్షిక బడ్జెట్​లో ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది మఖానా గురించి వెతుకున్నారు. మఖానాగా పిలుచుకునే తామర గింజల్లో అనేక పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇందులోని ప్రొటీన్, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, కార్భోహైడ్రేట్లు, ఖనిజాలు శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని అంటున్నారు. 2017లో Journal of Food Scienceలో ప్రచురితమైన "Nutritional and Phytochemical Analysis of Makhana (Euryale ferox Salisb.)" అనే అధ్యయనంలోనూ తేలింది. ఈ నేపథ్యంలోనే మఖానా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసకుందాం.