షుగర్ పేషెంట్లకు చక్కటి ఆహారం - "జొన్న దోశలు" ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా - రుచి అమోఘం! - Instant Jowar Dosa Recipe

How To Make Instant Jonna Dosa At Home : ఈ మధ్యకాలంలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చాలా మంది డైలీ డైట్​లో జొన్న రొట్టెలు(Jowar Roti) భాగం చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్, అధిక బరువు ఉన్నవారు నైట్ టైమ్ జొన్న రొట్టెలు తింటున్నారు. కానీ, కొంతమందికి జొన్న రొట్టెలు తయారు చేయడం రాదు. ఈ క్రమంలోనే బయట నుంచి ప్రిపేర్ చేసినవి తెచ్చుకుంటుంటారు. ఇకపై అలా తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జొన్నపిండితో ఇలా సింపుల్​గా ఇన్​స్టంట్ దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మంచి రుచితో పాటు ఆరోగ్యం మీ సొంతమవుతుంది. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఈ దోశలు చాలా చక్కటి పోషకాహారంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలోనే వీటిని తయారుచేసుకోవచ్చు. మరి, టేస్టీగా ఉండే ఇన్​స్టెంట్​ జొన్న దోశల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారుచేసుకోవాలి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :