చిన్న బెల్లం ముక్కతో షుగర్ కంట్రోల్​లో ఉంటుందట! మరి చక్కెరకు బదులుగా వాడొచ్చా? - JAGGERY HEALTH BENEFITS

Jaggery Health Benefits: స్వీట్లు, తీపి పదార్థాలు ఏవి తయారు చేయాలన్నా అందరూ చక్కెరనే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ చక్కెరకు బదులుగా బెల్లం ఉపయోగించడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. బెల్లం వల్ల రుచితో పాటు ఐరన్, మెగ్నీషియం, పోటాషియం, పాస్ఫరస్ లాంటి పోషకాలు అందుతాయని చెబుతున్నారు. 2017లో Journal of Food Science and Technologyలో ప్రచురితమైన "Nutritional and Phytochemical Analysis of Jaggery and Its Potential Health Benefits" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. చక్కెరకు బదులుగా తీసుకునే బెల్లంతో మన శరీరానికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు జరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)