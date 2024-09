ETV Bharat / health

జ్ఞాన దంతాల నొప్పికి కారణమేంటి? - వాటిని తొలగించుకోవడం మంచిదేనా? - నిపుణుల సమాధానమిదే! - Is it Safe to Remove ​Wisdom Teeth

By ETV Bharat Telugu Team Published : 2 minutes ago

​Wisdom Teeth ( ETV Bharat )