అలర్ట్ : మీకు పచ్చడి తినే అలవాటు ఉందా? - మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - Pickles And Health

Are Pickles Good for You : దాదాపు మనందరి ఇళ్లలో ఆవకాయ పచ్చడి కచ్చితంగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో కాస్తంత నెయ్యి వేసుకుని.. పచ్చడితో కలుపుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఉసిరి, నిమ్మకాయ, చింతకాయ వంటి వివిధ రకాల పచ్చళ్లు కూడా ఉంటాయి. ఇంట్లో ఏ కూర వండినా కూడా ఒక రెండు ముద్దలు పచ్చడితో కలుపుకుని తినకపోతే చాలా మందికి తృప్తిగా అనిపించదు. అయితే.. రోజూ పచ్చళ్లు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? కానే కాదు అంటున్నారు హైదరాబాద్​కు చెందిన ప్రముఖ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్​ 'డాక్టర్​ రవిశంకర్​ ఇరుకులపాటి'. ఆ వివరాలు మీ కోసం..

పచ్చడి అనగానే మనకు ఆవకాయ గుర్తుకొస్తుంటుంది. వేసవికాలంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ సంవత్సరానికి సరిపడా ఆవకాయ పచ్చడిని జాడీల్లో నిల్వ పెడుతుంటారు. అలాగే కాలానికి అనుగుణంగా ఉసిరి, నిమ్మకాయ, చింతకాయ పచ్చళ్లను కూడా పెడుతుంటారు. అయితే.. పచ్చళ్లు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండడానికి అధిక మోతాదులో ఉప్పు, నూనె అవసరమవుతాయి. వీటిని రోజూ తినడం వల్ల కొన్ని రకాల దుష్ప్ర భావాలు కలుగుతాయని డాక్టర్​ రవిశంకర్​ అంటున్నారు.

ఎక్కువ తింటే ఈ సమస్యలు తప్పవు!

పచ్చళ్లలో నూనె ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్​ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల బరువు పెరుగుతారని డాక్టర్ రవిశంకర్​ చెబుతున్నారు. అలాగే ఎక్కువ ఉప్పు కారణంగా అధిక రక్తపోటు, గుండె సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు. ముందు నుంచి గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారికి హార్ట్​ ఫెయిల్యూర్​ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

పోషకాలు అందవు!

కేవలం పచ్చడితో అన్నం కలుపుకుని తింటే శరీరానికి అందాల్సిన పోషకాలు అందవు. దీనివల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఏదైనా కూరలతో కలిపి తినాలని డాక్టర్​ రవిశంకర్ సూచిస్తున్నారు.