ఊహాతీతం : ఒక సిగరెట్​ తాగడం పూర్తయ్యేలోపు - మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? - Effects of Smoking One Cigarette

By ETV Bharat Telugu Team

Effects of Smoking ( ETV Bharat )

Immediate Effects of Smoking One Cigarette: సిగరెట్ వెలిగించి, పొగను తొలిసారి లోపలికి పీల్చడంతోనే దాని పని మొదలు పెడుతుంది. శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ పొగలో విషపూరిత రసాయనాలు ఉంటాయి. ఇవి వాయుమార్గాల లైనింగ్‌ను చికాకుపరుస్తాయి. అవి కుంచించుకుపోయి, శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తాయి. దగ్గు వచ్చే అవకాశాన్ని పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

2017లో "రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ జర్నల్"లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం.. ఒక్క సిగరెట్ తాగడం కూడా శ్వాస మార్గాలలో శ్లేష్మం పెరిగేలా చేస్తుందని, దగ్గు, ఛాతిలో నొప్పి వంటి లక్షణాలను కూడా కలిగిస్తుందని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని యూనివర్శిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో శ్వాసకోశ వైద్యుడు డాక్టర్ డేవిడ్ ఓల్సన్ పాల్గొన్నారు.

నోటి ఆరోగ్యంపై : సిగరెట్ పొగలోని రసాయనాలు.. నోరు, గొంతులోని సున్నితమైన కణజాలాలను చిరాకు పరుస్తాయి. ఇవి ోటి దుర్వాసనకు దారితీస్తాయి. చిగుళ్ల వ్యాధి ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలంగా స్మోకింగ్​ చేస్తే నోటి క్యాన్సర్ అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గుండె ఆరోగ్యంపై : గొంతు నుంచి లోపలికి వెళ్లిన పొగలో ఉన్న నికోటిన్​ రక్త ప్రవాహంలోకి వేగంగా ప్రవేశిస్తుంది. ఇది జరిగినప్పుడు వెంటనే హృదయ స్పందన రేటు పెరిగిపోతుంది. గుండె స్పందన రేటు పెరగడంతో.. హృదయనాళ వ్యవస్థపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. దీంతో రక్తపోటు ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితి కంటిన్యూగా సాగినప్పుడు బీపీ పెరిగి గుండెపోటు, పక్షవాతం వంటివి వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆక్సిజన్ పై ప్రభావం: సిగరెట్ పొగలోని కార్బన్​మోనాక్సైడ్.. శరీరంలో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్​ను తగ్గిస్తుంది. దీంతో.. ముఖ్యమైన అవయవాలు, కణజాలాలకు సరఫరా చేయడానికి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ ఉండదు. శారీరక శ్రమ చేసినప్పుడు అలసట, శ్వాసలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలకు ఈ పరిస్థితి దారితీస్తుందని సూచిస్తున్నారు.