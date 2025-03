ETV Bharat / health

మూత్ర పరీక్షలో షుగర్ కనిపిస్తే, ఒంట్లో డయాబెటిస్​ ఉన్నట్టేనా? - నిపుణుల కీలక ఆన్సర్​! - WHAT HAPPENS IF SUGAR IN URINE TEST

What Happens If Sugar in Urine Test ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Mar 6, 2025, 1:52 PM IST

What Happens If Sugar in Urine Test : మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా? లేదా? అనే విషయం యూరిన్ ద్వారా అంచనా వేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందుకే యూరిన్ ద్వారా ఎన్నో రకాల పరీక్షలు చేసి వ్యాధులను తెలుసుకుంటారు. అయితే చాలా మంది తరచూ మూత్రానికి వెళ్తుంటారు. వయసు పైబడిన వారిలో ఇది సర్వసాధారణం. అలా కాకుండా వయసు తక్కువగా ఉన్నా అతిగా మూత్రవిసర్జనకు వెళ్తుంటే కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్టు భావిస్తారు. ముఖ్యంగా మూత్రానికి తరచుగా వెళ్తుంటే డయాబెటిస్ బారిన పడ్డామని ఆందోళన చెందుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే డయాబెటిస్​ ఉందో లేదే తెలుసుకునేందుకు యూరిన్​ టెస్ట్​ చేయించుకుంటారు. మరి యూరిన్​ టెస్ట్​లో షుగర్​ ఉంటే డయాబెటిస్​ ఉన్నట్లేనా అనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. యూరిన్ టెస్ట్​లో షుగర్ ఉంటే, అది డయాబెటిస్‌కు సంకేతం కావచ్చని జనరల్​ ఫిజీషియన్​ శ్రావణి రెడ్డి కరుమూరు చెబుతున్నారు. అయితే, ఆ ఒక్క సంకేతంతో షుగర్​ ఉందని డిసైడ్​ కాకూడది చెబుతున్నారు. డయాబెటిస్​ ఉందో, లేదో నిర్ధారించడానికి కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా పరగడుపున షుగర్​ టెస్ట్​ (ఫాస్టింగ్ ప్లాజ్మా గ్లూకోజ్​), లేదంటే 3 లేదా నాలుగు నెలల యావరేజ్​ షుగర్​ (HPA1C) పరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫాస్టింగ్ ప్లాజ్మా గ్లూకోజ్ అంటే ఉదయం పూట ఖాళీ కడుపుతో రక్త పరీక్షలు చేస్తారు. ఈ పరీక్షలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయి 126 mg/dL లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే, డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారిస్తారని అంటున్నారు. అలాగే HPA1C 6.5% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ వ్యక్తికి డయాబెటిస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారిస్తారని డాక్టర్​ శ్రావణి చెబుతున్నారు. తరచూ మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లే వారిలో షుగర్ ఉండొచ్చని అనుమానిస్తారు. అలాంటి వారు ఫిజీషియన్​ దగ్గరికి వెళ్లి ఫాస్టింగ్ ప్లాజ్మా గ్లూకోజ్, HPA1C, యూరిన్​ పరీక్షలు చేయించుకుంటే, తరచూ మూత్ర విసర్జనకు కారణాలు తెలుస్తాయని సూచించారు. అంటే ఇన్​ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ సమస్య వచ్చిందా? లేదా ప్రీ డయాబెటిస్​ వల్ల వచ్చిందా? అనేది తేల్చి, సలహాలు, సూచనలు ఇస్తారని ​శ్రావణి చెబుతున్నారు. తరచూ మూత్ర విసర్జనకు ఇక కేవలం డయాబెటిస్​ మాత్రమే కాకుండా, ఇంకా పలు కారణాలు ఉన్నాయని అన్నారు.