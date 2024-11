ETV Bharat / health

జస్ట్ 5 నిమిషాలు ఇలా చేస్తే హై బీపీ పరార్! ఎలానో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!!

Blood Pressure Control Tips in Telugu: ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న అనారోగ్య సమస్యల్లో హైపర్ టెన్షన్ ఒకటి. ఇది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, గుండె పోటు, హార్ట్ పెయిల్యూర్, కిడ్నీ వైఫల్యం లాంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసి అనేక మంది ప్రాణాలను బలికొంటుంది. దీనిని తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది అనేక మందులు, చికిత్సలు ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇంకా చాలా చిట్కాలు, వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు. ఇవే కాకుండా మెట్లు ఎక్కడం, సైక్లింగ్ లాంటి చిన్న ఎక్సర్​సైజులతో అధిక రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని వెల్లడైంది.

యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ (UCL), యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సిడ్నీ కలిసి సంయుక్తంగా చేసిన ఓ అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. ఇందులో UCL Surgery & Interventional Science and the Institute of Sport, Exercise & Health ప్రొఫెసర్ Dr. Jo Blodgett పాల్గొన్నారు. కేవలం 5 నిమిషాల పాటు ఇలాంటి చిన్న ఎక్సర్​సైజులు చేయడం వల్ల హైపర్ టెన్షన్ సంబంధిత సమస్యలు దూరం చేసి రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయని వివరించారు. చాలా సమయం వ్యాయామం చేయలేనివారు సైతం వాకింగ్, సైక్లింగ్ లాంటి యాక్టివిటీలు చేయడం వల్ల కూడా రక్తపోటు సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చని అంటున్నారు. 6 రకాల యాక్టివిటీల ఆధారంగా పరిశోధన చేసి ఈ విషయాన్ని తెలిపారు.