రోజూ ఈ పనులు చేస్తే 'హార్ట్ ఎటాక్' వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ! అవేంటో మీకు తెలుసా? - HOW TO PREVENT HEART ATTACK

How to Prevent Heart Attack

How to Prevent Heart Attack: ప్రస్తుతం మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చాలా మంది గుండె సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. గుండె జబ్బులతో ఏటా 1.8కోట్ల మంది మరణిస్తున్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) చెబుతోంది. అయితే, రోజూవారీ జీవితంలో కొన్ని మార్పులు చేస్తే ఈ గుండె జబ్బుల ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే 7 పనులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్​తో రోజును ప్రారంభించండి : బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేయకపోవడం వల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే ప్రతిరోజు తప్పకుండా అల్పాహారం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందులో తృణధాన్యాలు, పండ్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఓట్స్, నట్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

కనీసం 30 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయండి : ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేయడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. జిమ్​కు వెళ్లకపోయినా వాకింగ్, సైక్లింగ్, డ్యాన్స్ లాంటివి చేయాలని చెబుతున్నారు. ఇవి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి అధిక రక్తపోటు సమస్యను తగ్గిస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు చేయాలని.. లేదా విడతల వారీగా చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

ఉప్పు, చక్కెరలను తగ్గించండి : ఉప్పును ఎక్కువగా వాడడం వల్ల అధిక రక్తపోటు సమస్యకు దారితీస్తుందని.. దీంతో గుండె జబ్బులు వస్తాయని అంటున్నారు. అలాగే చక్కెరను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఊబకాయం, మధుమేహాం వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇవి రెండూ గుండెపై ఒత్తిడి పెంచి వ్యాధులకు కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే వీటికి బదులుగా తాజా పండ్లను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)