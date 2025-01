ETV Bharat / health

కొవ్వు కరిగి సిక్స్ ప్యాక్ కావాలా? ఖర్చు లేకుండానే ఈజీగా వస్తుందట! - HOW CAN I EXERCISE WITH NO MONEY

How can I Exercise with No Money ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : Jan 24, 2025, 4:03 PM IST