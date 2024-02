How to Manage Diabetes at Work : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య డయాబెటిస్. డయాబెటిస్ బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోందని అన్ని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అలాగే మన దేశంలోనూ డయాబెటిస్​ ఆరోగ్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారి సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ లేని వారికి ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉంది. చాలామంది ఆఫీస్ వర్క్స్ చేస్తుండటం వల్ల శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన విధానం లాంటి చాలా అంశాలు డయాబెటిస్ బారిన పడేందుకు కారణం అవుతున్నాయి. అయితే ఆఫీస్​కు వెళ్లే వారు డయాబెటిస్​ను సరిగ్గా మెయింటెన్ చెయ్యకపోతే మాత్రం అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. మరి ఇలాంటి వారికి వైద్యులు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

ఆఫీస్​లో అటు ఇటు నడవడం : డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్న వాళ్లు ప్రతి గంటకు ఒకసారి ఆఫీస్​లో అటుఇటుగా నడవడం మంచిది అని ప్రముఖ ఎండ్రోక్రైనాలజిస్ట్ డా. రవిశంకర్ ఇరుకులపాటి సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా నడవడం వల్ల డయాబెటిస్ కంట్రోల్ అవుతుందని అంటున్నారు.

సమయానికి ఆహారం తీసుకోండి : ఆఫీస్​లో పనిలో ఉండటం వల్ల చాలామంది సరైన సమయంలో భోజనం చెయ్యరు. ఎంత పనిలో ఉన్నా సరే సరైన సమయంలో భోజనం చెయ్యడం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. అందుకే భోజనాన్ని సమయానికి ముగించేలా ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ఇంటి భోజనమే మంచిది : చాలామంది ఆఫీస్​కు త్వరగా వెళ్లాలనే తొందరలో ఇంటి నుండి ఆహారం తీసుకురావడం మర్చిపోతుంటారు. లేదంటే నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లు క్యాంటీన్​లో సహచరులు ఏది తింటే అది తింటూ ఉంటారు. ఇది ఎంతమాత్రం మంచిది కాదు అని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంటి భోజనం తెచ్చుకోవడం ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు వైద్యులు. డయాబెటిస్​తో బాధపడే వారికి ఏ ఆహారం సెట్ అవుతుందో అలాంటి వాటినే తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇన్సులిన్‎ : డయాబెటిస్​తో బాధపడే వాళ్లు ఇన్సులిన్​ను సరిగ్గా వాడాలి. ఆఫీస్​కు వెళ్లే వారు ఆఫీస్​లో ఫ్రిజ్ ఉంటే అందులో ఇన్సులిన్​ను పెట్టి, అవసరమైనప్పుడు వినియోగించుకోవాలి. ఫ్రిజ్ లేకపోతే థర్మాస్ ఫ్లాస్క్ లాంటిది తీసుకొని అందులో ఐస్ వేసి, ఇన్సులిన్ పెట్టి వాడుకోవాలి. ఇన్సులిన్​ను ఎలాపడితే అలా వాడితే మాత్రం పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు అని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

సమాచారాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడం : డయాబెటిస్​‎తో బాధపడుతున్న వాళ్లు తమకు ఉన్న సమస్య గురించి ఆఫీస్​లో కొంతమందితో పంచుకోవడం ముఖ్యమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అనుకోని సందర్భాల్లో ఈ సమాచారం ఎదుటి వ్యక్తులు సాయం చెయ్యడానికి ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు.

అందుబాటులో ఆహార పదార్థాలు : డయాబెటిస్​తో బాదపడుతున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు శరీరంలో ఉన్నట్టుండి షుగర్ లెవల్స్ పడిపోవచ్చు. కాబట్టి చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి అని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు.

" class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

కాఫీ Vs టీ- రెండిట్లో ఏది బెస్ట్​? మార్నింగ్​ లేవగానే తాగితే ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమా?

పరగడుపున అల్లం వాటర్​ తాగితే - ఈ ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ పరార్!