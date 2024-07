ETV Bharat / health

How To Make Room Fresheners At Home : ఇంట్లోకి గాలి సరిగ్గా ప్రసరించకపోవడం, ఇల్లు క్లీనింగ్​ లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల అప్పుడప్పుడూ ఇంట్లో నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్​ వస్తుంటుంది. అలాగే వర్షాకాలంలో ఇంట్లో దుస్తులు ఆరేసుకోవడం వల్ల లేదా ఇతర కారణాలతో కూడా ఇల్లంతా దుర్వాసనతో నిండిపోతుంది. అయితే, మెజార్టీ జనాలు చెడు వాసనలను తొలగించడానికి మార్కెట్​లో దొరికే ఖరీదైనా రూమ్​ ఫ్రెష్​నర్స్​ వాడుతుంటారు. వీటిని వివిధ కెమికల్స్​తో తయారు చేస్తారు. కాబట్టి, తరచుగా రూమ్​ ఫ్రెష్​నర్స్ వాడటం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇంట్లోనే కొన్ని పదార్థాలను యూజ్​ చేసి రూమ్​ ఫ్రెష్​నర్స్​ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్​తో : గులాబీ, లావెండర్, లెమన్ గ్రాస్, టీ ట్రీ వంటి అనేక రకాల సువాసనలను వెదజల్లే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్​ ఇప్పుడు మార్కెట్​లో లభిస్తున్నాయి. ఇందులో మీకు ఏ సువాసన ఇష్టమైతే దానిని ఎంపిక చేసుకుని.. స్ప్రే బాటిల్​లో నీళ్లు పోసి.. కొన్ని చుక్కల ఆయిల్​ని కలపండి. వాటర్​ నుంచి మంచి సువాసన వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

నిమ్మ, నారింజ తొక్కలతో : ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లను పోసి.. నిమ్మ, నారింజ తొక్కలు, పుదీనా ఆకులు వేసి మరిగించాలి. బాగా మరిగించిన తర్వాత ఆ నీటిని చల్లార్చి.. వడకట్టి స్ప్రే బాటిల్​లో పోసుకోవాలి. తర్వాత ఇల్లంతా స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది. నాచురల్​గా ఇలా బ్యాడ్​ స్మెల్​ని దూరం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గులాబీలతో : గులాబీల వాసనంటే అందరికీ ఇష్టం. అయితే, ఈ సువాసన వచ్చే రూమ్​ ఫ్రెష్​నర్​ని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా కప్పు నీటిలో గులాబీ రేకులను, బేకింగ్​ సోడా వేసి కొద్దిగా వేడి చేయండి. తర్వాత ఈ నీటిని వడకట్టి స్ప్రే బాటిల్​లో పోసుకోండి. రూమ్​లో నుంచి దుర్వాసన వచ్చినప్పుడు స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది.

లెమన్​ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్​ : వాటర్​లో కొద్దిగా లెమన్ ఎసెన్షియల్ నూనె, పెప్పర్​మింట్​ ఆయిల్​ వేసుకుని కూడా మరిగించుకోవచ్చు. దీనిని స్ప్రే బాటిల్​లో పోసుకుని వాడుకోవచ్చు.

కర్పూరంతో : ఒక గిన్నెలో కొన్ని వాటర్​ పోసి అందులో కర్పూరం వేసి ఓ మూలకు ఉంచండి. ఇల్లంతా మంచి స్మెల్​తో నిండిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి దోమలు రాకుండా మరొక ఉపయోగం కూడా ఉంది.