ఎంత ట్రై చేసినా బరువు తగ్గట్లేదా? డైలీ ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే ఈజీగా వెయిట్ లాస్! - WEIGHT LOSS TIPS IN WINTER SEASON

Weight Loss Tips in Winter Season ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team

Weight Loss Tips in Winter Season: ప్రస్తుతం మారిన ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చాలా మంది అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఫలితంగా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చలికాలంలో శరీరంలో జీవక్రియల పనితీరు మందగించి కొవ్వు కరిగే ప్రక్రియ కూడా నెమ్మదిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా కొవ్వు నిల్వలు పెరిగిపోయి క్రమంగా బరువు పెరిగి లేనిపోని అనారోగ్యాలు చుట్టుముడతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే జీవక్రియల పనితీరును ప్రేరేపించే ఆహారం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా బరువు తగ్గే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుందని చెబుతున్నారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పసుపులో ఉండే యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ వైరల్‌ గుణాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జీవక్రియల పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా జీర్ణక్రియ వేగవంతమై.. శరీరంలో పేరుకున్న కొవ్వుల్ని కరిగించి త్వరగా బరువు తగ్గేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. 2019లో Journal of Medicinal Foodలో ప్రచురితమైన "Curcumin Ameliorates Diet-Induced Obesity by Modulating Gut Microbiota and Improving Insulin Sensitivity" అధ్యయనంలోనూ తేలింది. అందుకే రోజూ పసుపును వంటకాల్లో భాగం చేసుకోవడమే కాకుండా దాంతో తయారుచేసిన టీ, డీటాక్స్‌ వాటర్‌ తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)