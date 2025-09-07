పిల్లలు ఎత్తు పెరగట్లేదని బాధపడుతున్నారా? ఇవి ట్రై చేయాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat / health

Child Height Increase Exercises : పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ఎత్తు పెరగాలని, ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉండాలని తల్లిదండ్రులు సహజంగానే కోరుకుంటారు. అయితే కొంతమంది చిన్నారుల్లో మాత్రం పెరుగుదల మందకొడిగా సాగడం, ఒక వయసొచ్చాక ఆగిపోవడం వల్ల సరైన ఎత్తు పెరగక పొట్టిగా కనిపిస్తుంటారు. అయితే, దీనికి తల్లిదండ్రుల జీన్స్‌ ఒక్కటే కారణం అనుకుంటే పొరపాటేనని చెబుతున్నారు నిపుణులు! ఎందుకంటే పోషకాహార లోపం, శరీరానికి సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం, వాతావరణం వంటివీ చిన్నారుల ఎత్తుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పిల్లలు ఎత్తు పెరగడానికి కొన్ని వ్యాయామాలు దోహదం చేస్తాయని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ వర్కవుట్లు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు : స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయడానికి సులభంగా ఉండడమే కాకుండా పిల్లల హైట్​ పెంచడంలో ఎంతో ప్రభావవంతంగా పని చేస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం నిటారుగా నిల్చొని కిందికి వంగుతూ కాలి వేళ్లను అందుకోవడం, కూర్చొని కాళ్లు ముందుకు చాపి చేతి వేళ్లతో కాళ్లను అందుకోవడం, శరీర పైభాగాన్ని ఇరువైపులా వంచుతూ చేసే వ్యాయామాలు చేయాలని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వర్కవుట్లు వెన్నెముకకు ఫ్లెక్సిబులిటీని అందించి సులభంగా సాగేలా చేస్తాయని అంటున్నారు. ఫలితంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎత్తు పెరగడం సులువు అవుతుందని National Institute of Health పరిశోధకులు వివరిస్తున్నారు.

వేలాడితే మంచిదే! : ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎత్తు పెరగడానికి చాలామంది నిపుణులు బార్‌ హ్యాంగింగ్స్‌, హ్యాంగింగ్‌ రాడ్‌, పులప్స్‌, చిన్‌-అప్స్‌ లాంటి వ్యాయామాలు చేయాలని సూచిస్తుంటారు. ఇలాంటి ఎక్సర్‌సైజెస్‌ వెన్నెముకను సులభంగా సాగేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎత్తు పెరగచ్చని, అలాగే ఈ వ్యాయామాలు వెన్ను, భుజాల కండరాలకు దృఢత్వాన్ని అందించి ఫిట్‌గా మార్చుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు.

యోగాసనాలు : ఇంకా కొన్ని రకాల యోగాసనాలు శారీరక దృఢత్వాన్ని పెంచడమే కాకుండా పిల్లలు ఎత్తు పెరగడానికీ దోహదం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకా సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల శరీరమంతటికీ చక్కటి వ్యాయామం అందుతుందని అంటున్నారు. అలాగే భుజాలు, వీపు, కాళ్లలోని కండరాలను బలంగా మార్చి సులభంగా సాగేలా చేస్తాయని తెలిపారు. ఇక చక్రాసనం వల్ల భుజాలు, పాదాలపై ఒత్తిడి పడుతుందని, దీంతో అక్కడి కండరాలు దృఢమవడంతో పాటు సాగుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఎత్తు పెరిగే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుందని పేర్కొన్నారు.

స్కిప్పింగ్‌-స్విమ్మింగ్ : ఎంతో సరదాగా చేసే స్కిప్పింగ్‌ పిల్లల శరీరానికి దృఢత్వాన్ని అందించడమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యాన్ని సైతం మెరుగుపరుస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే ఈ వర్కవుట్‌లో భాగంగా ఎగిరి దూకే క్రమంలో వెన్నెముక, భుజాలు, కాళ్లలోని కండరాలు ఫ్లెక్సిబుల్‌గా మారతాయని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా సులభంగా సాగేలా తయారై, వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎత్తు పెరగడం ఈజీ అవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇంకా ఈత కొట్టే క్రమంలో కూడా శరీరాన్ని ముందుకు సాగదీస్తామని, అలా చేసినా వెన్నెముకకు చక్కటి వ్యాయామం అందుతుందని తెలిపారు. ఇది కూడాఎత్తు పెరిగేందుకు సహాయపడుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

మన శరీరంలో HGH (Human Growth Hormone) అనే పెరుగుదలను ప్రేరేపించే హార్మోన్‌ ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఇది పిల్లల్లో నిద్రపోయినప్పుడు మాత్రమే విడుదలవుతుందని, అందుకే చిన్నారులు ఎంత సుఖంగా నిద్రపోతే అంతగా ఎత్తు పెరుగుతారని National Institute of Health పరిశోధకులు వివరిస్తున్నారు.

విటమిన్‌ డీ సైతం చిన్నారులు ఎత్తు పెరిగేందుకు ప్రేరేపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కండరాలు, ఎముకల సామర్థ్యం పెరిగేలా చేసి, పరోక్షంగా ఎత్తు పెరగడానికి సహకరిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం రోజూ కాసేపు చిన్నారుల్ని ఎండలో ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించడం, చేపలు, పుట్టగొడుగులు, గుడ్లు వంటి విటమిన్‌ డీ అధికంగా లభించే ఆహార పదార్థాలు వారి డైట్‌లో భాగం చేయడం మంచిదని National Institute of Health పరిశోధకులు సలహా ఇస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా పిల్లలకు అందించే ఆహారంలో ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, కార్బోహైడ్రేట్లు ఇలా అన్ని పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం సీజనల్‌ పండ్లు, అన్ని రకాల కాయగూరలు, దుంపలు, ఆకుకూరలు వంటివన్నీ వారి ఆహారంలో చేర్చాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇవే వారిని బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఎదిగేలా చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.

అయితే పిల్లలు ఎత్తు పెరిగేందుకు దోహదం చేసే ఈ వ్యాయామాలన్నీ వారికి చిన్నతనం నుంచే అలవాటు చేయడం మరీ మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఇప్పుడిప్పుడే కొత్తగా నేర్చుకుంటోన్న వారైతే నిపుణుల పర్యవేక్షణలో సాధన చేయించడం వల్ల వాటిని సరైన రీతిలో చేయగలుగుతారని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా సత్వర ఫలితాలు పొందగలుగుతారని అంటున్నారు. అలాగే వారితో చేయించే వ్యాయామాలు, వారికి అందించే పోషకాహారం విషయంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే నిపుణుల్ని అడిగి నివృత్తి చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

