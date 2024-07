సూపర్​ టిప్స్: చీమలను తరిమికొట్టడానికి కెమికల్ స్ప్రేలు, పౌడర్లు వద్దు - ఈ నేచురల్ టిప్స్ తోనే పరార్​! - Tips to Avoid Ants

ETV Bharat / health

How To Get Rid Of Ants At Home : వర్షాకాలంలో కీటకాలతోపాటు, చీమల బెడద కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కిచెన్​లోని పాలు, పెరుగు, అన్నం, చక్కెర వంటి ఆహార పదార్థాలపై ఎక్కువగా చీమలు చేరుతుంటాయి. అయితే.. చాలా మంది చీమలను తరిమికొట్టడానికి మార్కెట్​లో దొరికే వివిధ రకాల స్ప్రేలు, కెమికల్​ పౌడర్స్​ని ఉపయోగిస్తుంటారు. వీటివల్ల చీమలు చనిపోవడమేమో గానీ, మనకు ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలున్న ఇంట్లో ఇలాంటి వాటిని వాడటం అస్సలు మంచిది కాదని అంటున్నారు. కొన్ని నేచురల్​ టిప్స్​ పాటించడం ద్వారా చీమలను తరిమికొట్టవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఆ టిప్స్​ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వెనిగర్​, ఉప్పు : కప్పు నీటిలో టేబుల్​ స్పూన్​ ఉప్పు, వెనిగర్​ యాడ్​ చేసి.. ఈ మిశ్రమంలో ఒక వస్త్రాన్ని ముంచి కిచెన్​లోని టైల్స్​, ఫ్లోర్​, సింక్​ చుట్టూ తుడవాలి. అలాగే స్టౌ దగ్గర కూడా తుడవాలి. దీంతో చీమలను కంట్రోల్​ చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

దాల్చిన చెక్క : ఇంట్లో చీమలు ఎక్కువగా ఉన్నచోట కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి చల్లాలి. అలాగే దాల్చిన చెక్క ఆయిల్​ని స్ప్రే చేసినా కూడా చీమలను ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2019లో 'journal of Emerging investigators'లో ప్రచురించిన అధ్యయనం ప్రకారం.. దాల్చిన చెక్క నూనె చీమలను తరిమికొట్టడానికి ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుందని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఈ పరిశోధనలో అమెరికాలోని వర్జీనియాలో హెన్లీ మిడిల్ స్కూల్​కు చెందిన 'డాక్టర్​ జోసెఫ్ టి' పాల్గొన్నారు.

పసుపు, నల్ల మిరియాలతో : ముందుగా ఒక గిన్నెలో టీస్పూన్​ పసుపు, కొన్ని నల్ల మిరియాలు వేసి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత ఒక స్ప్రే బాటిల్​లో పోసుకుని కిచెన్​లోని అన్ని మూలల్లో, ఆహార పదార్థాలను పెట్టే చోట స్ప్రే చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే చీమలు రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు.

ఎర్ర మిరపకాయలు : ఎర్ర మిరపకాయలు కొన్ని నానబెట్టి మెత్తని పేస్ట్​లాగా చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని చీమలు ఎక్కువగా ఉండే మూలల్లో కొద్దిగా పెట్టాలి. దీనివల్ల చీమలు రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు. అలాగే మిశ్రమాన్ని నీటిలో వేసి మరిగించిన వాటర్​ని స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా చీమలకు చెక్​ పెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పుదీనా వాటర్​ : కొన్ని పుదీనా ఆకులను నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ వాటర్​ చల్లారిన తర్వాత స్ప్రే బాటిల్​లో పోసి చీమలపై స్ప్రే చేసినా కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది.