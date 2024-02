How To Be More Confident At Work : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావొచ్చు.. ప్రైవేటు జాబ్ కావొచ్చు.. సాఫ్ట్​వేర్ అవ్వొచ్చు.. మరో వర్క్ కావొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక పనిచేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. వీరిలో చాలా మందికి కావాల్సినంత టాలెంట్ ఉంటుంది. కానీ.. దాన్ని పనిలో చూపించడం దగ్గరే తడబడుతుంటారు. ఫలితంగా.. బి గ్రేడ్, సి గ్రేడ్​ జాబితాలో మిగిలిపోతుంటారు. ఈ పరిస్థితి రావడానికి.. ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవడానికి.. ప్రధాన కారణం ఒక్కటే అని చెబుతున్నారు. మానసిక నిపుణులు. అదే.. మైండ్​సెట్! దాన్ని సెట్ చేస్కుంటే.. అవరోధాలన్నీ దాటుకొని సక్సెస్​ అందుకుంటారని అంటున్నారు. మరి.. ఇందుకోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గాసిప్స్ పట్టించుకోవద్దు : మనం పనిచేసే ప్రతిచోటా ఎవరో ఒకరు మన మీద గాసిప్‌లు చెప్తూనే ఉంటారు. మరికొందరు టార్గెట్ చేసి.. ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ మనసు మీదకు తీసుకుంటే వర్క్‌పై దృష్టి పెట్టలేం. పైగా.. మానసిక ఆరోగ్యం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి.. మన వెనక ఎవ్వరు ఎన్ని అనుకున్నా.. వాటిని పట్టించుకోవద్దు. మన వెనుక మాట్లాడుతున్నారంటే.. వాళ్లంతా ముందుకు వచ్చే ధైర్యం లేనివాళ్లని అర్థం. అలాంటి వాళ్లను చూసి జాలిపడండి. వెనకాల ఉన్నవాళ్లు నిత్యం అదేపనిలో ఉంటారు. వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా వాళ్లు అక్కడే ఉండిపోతారు. మనం మాత్రం పని చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లిపోతూనే ఉంటాం. సో.. గాసిప్స్ పట్టించుకోవద్దు.

బలం ఏంటో తెలుసుకోండి :

కంప్లీట్ మ్యాన్ అంటూ.. ఈ భూమ్మీద ఎవ్వరూ ఉండరు. ప్రతి ఒక్కరిలో కొన్ని బలాలు.. ఎన్నో బలహీనతలు ఉంటాయి. కాబట్టి.. మీలోని బలహీనతలను నిత్యం చూసుకుంటూ బాధపడిపోతే అవి మరింత పెద్దగా కనిపిస్తాయి. దానివల్ల పైసా ఉపయోగం లేదు. బదులుగా.. మీలోని బలం మీద కాన్సన్​ట్రేషన్​ చేయండి. దాన్ని మరింతగా పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. వీక్​గా ఉన్న స్కిల్స్​ మెరుగుపరుచుకునేందుకు ట్రై చేయండి. ఊహించని మార్పును మీరే గమనిస్తారు.

ఇంకా ఇవి చేయండి :

ఎప్పటికప్పుడు మీకు అప్పగించిన ప్రాజెక్ట్‌ల వర్క్‌ ప్రోగ్రెస్‌ ఎక్కడి వరకూ వచ్చిందో చెక్‌ చేసుకుంటూ ఉండండి.

వర్క్‌ విషయంలో ఏదైనా చిన్న పనిని పూర్తి చేసినా కూడా మీకు మీరే అభినందించుకోండి. ఎందుకంటే, మీ బాస్‌ మిమ్మల్ని బాగా చేశావు అని పొగడకపోవచ్చు.

మీరు ఏదైనా పొరపాటు చేసి బాస్‌ చేత చివాట్లు పడితే కుంగిపోకండి. అతను అలా అనడానికి గల కారణం తెలుసుకుని మీవైపు తప్పు ఉన్నా లేకపోయినా వాస్తవాన్ని అంగీకరించండి.

ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల మీ వృత్తిపరమైన జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది.

ఎల్లప్పుడూ మీరు ఇతరులకు రోల్‌ మోడల్‌గా ఉండాలని మనసులో ఉంచుకుని పని చేయండి.

అలాగే మీ బాస్‌తో, తోటి ఉద్యోగులతో మంచి కమ్యూనికేషన్‌ను మెయింటెయిన్‌ చేయండి. దీనివల్ల వారు మీకు సపోర్ట్‌గా ఉంటారు.

మీరు ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు ఎవ్వరి మీదా అరవకండి. ఎందుకంటే ఇలా చేయడం వల్ల ఆఫీస్‌లో మీకు అందరూ వ్యతిరేకంగా తయారవుతారు.

పైన తెలిపిన అన్ని విషయాలనూ పాటిస్తూనే ఎప్పటికప్పుడూ కొత్త టెక్నాలజీని నేర్చుకుంటూ అప్‌డేట్‌గా ఉండండి.

ఇలా చేస్తే.. సక్సెస్ మీ వెంట నడిచి వస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

