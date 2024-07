ETV Bharat / health

వర్షాకాలంలో జుట్టు బ్యాడ్‌ స్మెల్ వస్తోందా ? ఈ టిప్స్‌ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​! - How To Avoid Bad Smell from Hair

By ETV Bharat Telugu Team Published : Jul 9, 2024, 1:42 PM IST

Tips To Avoid Hair Odour In Monsoon ( ETV Bharat )