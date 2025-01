ETV Bharat / health

మీ వయసును బట్టి ఎంత ఉప్పు తినాలో లెక్క తేలింది - ఏ ప్రాబ్లమూ ఉండదట! - HOW MUCH SALT INTAKE DAILY

How Much Salt You Should Consume in a Day : వంట రుచిని పెంచడంలో ఉప్పు ఎంతటి కీలకపాత్ర పోషిస్తుందో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే, అతిగా తింటే మాత్రం ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటుంది. నిజానికి మనం తినే కూరగాయలు, మాంసాలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు వీటన్నింటిలోనూ ఎంతోకొంత సోడియం ఉంటుంది. అది పట్టించుకోకుండానే చాలా మంది గట్టిగా ఉప్పు దట్టిస్తారు.

దీనివల్ల కిడ్నీ, బీపీ సమస్యలతోపాటు ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి. అందుకే వీలైనంత వరకు ఉప్పును తగ్గించాలని చెబుతుంటారు వైద్యులు. అయితే, ఉప్పు తగ్గించాలని తెలుసుగానీ, ఎంత తినాలో మాత్రం చాలా మందికి తెలియదు. అందుకే, వయసు ప్రకారం ఎంత ఉప్పు తినాలో నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఏడాది లోపు వయసున్న పిల్లల్లో కిడ్నీలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందే స్టేజ్​లోనే ఉంటాయి. అందుకే వాళ్లు తినే ఆహారంలో ఉప్పు అసలు చేర్చకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, సోడియం కూడా బాడీకి కావాల్సిన పోషకాల్లో ఒకటి. అది సంవత్సరంలోపు ఉన్న చిన్నారులకు తల్లిపాలు, ఫార్ములాల్లో దొరుకుతుందని చెబుతున్నారు.

1 నుంచి 3 ఏళ్లు : ఈ ఏజ్ పిల్లలకు డైలీ 0.8 గ్రాముల సోడియం కావాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ల తీసుకునే ఆహారంలో రెండు గ్రాముల వరకూ ఉప్పును వాడొచ్చంటున్నారు.

5 ఏళ్ల లోపు : వీరు తీసుకునే ఆహారంలో 3 గ్రాముల వరకు సాల్ట్​ యూజ్ చేయవచ్చట.

10 నుంచి 18 ఏళ్లు : ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్లు తమ రోజువారీ ఆహారంలో 5 గ్రాముల వరకు ఉప్పును తీసుకోవచ్చట.