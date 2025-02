ETV Bharat / health

రోజుకు ఎవరు ఎంత ప్రొటీన్ తీసుకోవాలి? ఇవి మీ ఆహారంలో ఉంటే ఇక నో ప్రాబ్లమ్!! - HOW MUCH PROTEIN PER DAY

veg protein rich food ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : Feb 1, 2025, 10:54 AM IST