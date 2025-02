ETV Bharat / health

షుగర్ పేషెంట్లు రోజుకు ఎన్నిసార్లు తినాలి? మూడు సార్లు మాత్రం కాదట! మరెంతో తెలుసా? - HOW MANY MEALS SHOULD DIABETIC EAT

HOW MANY MEALS SHOULD DIABETIC EAT ( Getty Images )

How Many Meals Should a Diabetic Eat: మీరు టైప్ 2 డయాబెటిస్ లేదా ప్రీ డయాబెటిస్​తో బాధపడుతున్నారా? మరి రోజుకు ఎన్ని సార్లు ఆహారం తింటున్నారు? బ్రేక్​ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్.. ఇలా ప్రతి రోజును మూడు భాగాలుగా విభజించుకుని తింటున్నారా? కానీ ఇలా కాకుండా రోజుకు మూడు సార్లకు మించి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయులు అదుపులో ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2018లో Diabetes & Metabolism జర్నల్​లో ప్రచురితమైన "Eating three meals a day may not be optimal for everyone with diabetes: A randomized controlled trial" అనే అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి) ఈ నేపథ్యంలోనే అసలు ఎన్ని సార్లు తినాలి? అన్న విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అధ్యయనంలో భాగంగా ఊబకాయంతో ఉన్న 47మందిని తీసుకుని మూడు గ్రూపులుగా విభజించారు. ఇందులో రెండు గ్రూపులు ప్రీ డయాబెటిస్​తో బాధపడేవారు ఉండగా, మరో గ్రూప్​లో టైప్ 2 డయాబెటిస్​ ఉన్నవారిని పెట్టారు. అనంతరం వీరిని బరువు అదుపులో ఉండేలా డైట్ పాటిస్తూనే.. 12 వారాల పాటు కొందరిని మూడు, మరికొందరిని ఆరు పూటల ఆహారం తినమని సూచించారు. ఆ తర్వాత పద్ధతి మార్చి మరో 12 వారాలు కొనసాగించారు. ఇలా 24 వారాల తర్వాత వీరిని పరిశీలించగా తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ సార్లు తిన్నవారిలో మెరుగైన ఫలితాలు కనిపించినట్లు తేలింది. అందరూ ఒకే మోతాదులో కెలరీలు తీసుకున్నప్పటికీ వీరి చక్కెర స్థాయులు అదుపులో ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. అదే ప్రీ డయాబెటిస్ రోగుల్లో రక్తంలో చక్కెర స్థాయులు పెరగడానికి చాలా సమయం తీసుకున్నట్లు బయటపడింది. దీంతో పాటు మూడు సార్లు తిన్నవారితో పోలిస్తే ఆరు సార్లు తిన్నవారిలో ఆకలి వేయడం తగ్గిందని పరిశోధకులు వివరించారు.

షుగర్ పేషెంట్లు రోజుకు ఎన్నిసార్లు తినాలి (Getty Images)

ఇలా తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ సార్లు ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయులు అదుపులో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, మధుమేహం, ప్రీ డయాబెటిస్ లేకుండా బరువు తగ్గేందుకు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఆరు సార్లు తినడం వల్ల అంతగా బరువు తగ్గలేదని అంటున్నారు. 2017లో Journal of Nutritionలో ప్రచురితమైన Meal Frequency and Timing Are Associated with Changes in Body Mass Index in Adventist Health Study అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)