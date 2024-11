ETV Bharat / health

రోజుకు ఎన్ని లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి? వాటర్ ఎక్కువగా తాగితే ఈ సమస్యలు వస్తాయట తెలుసా?

how many litres of water to drink ( ETV Bharat )

How Many Litres of Water to Drink: మన శరీరంలో సగానికి పైగా నీటితో నిండి ఉంటుంది. నీరు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెబుతుంటారు. నీళ్లు తాగడం వల్ల అందం, ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌ పెరుగుతుందని లీటర్ల కొద్దీ నీళ్లు తాగుతుంటారు కొంతమంది. అయితే నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం మంచిదే అయినా.. ఇదీ మోతాదులోనే ఉండాలంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. లేకపోతే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోజుకు ఎన్ని లీటర్లు నీళ్లు తాగాలో తెలుసుకుందాం.

మహిళలు ప్రతి రోజు సగటున 2.7 లీటర్ల నీళ్లు తాగడం మంచిదని 'ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ' వెల్లడించింది. అయితే కొంతమంది ఈ మోతాదుకు మించి నీళ్లు తాగుతుంటారు. దీని వల్ల కిడ్నీలు బయటికి పంపించగా మిగిలిన నీటిలోని సోడియం గాఢత రక్తంలోకి చేరి.. కణజాలాల వాపునకు కారణమై Hyponatremia అనే వ్యాధి వస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఒక్కొసారి ఈ వాపు మెదడు కణజాలాల్లోనూ రావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. తద్వారా మూర్ఛ వంటి సమస్యలతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాంతకంగా పరిణమించే ప్రమాదమూ ఉందంటున్నారు. Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism జర్నల్​లో ప్రచురితమైన ఓ అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. a case of symptomatic hyponatremia caused by excessive water intake అనే అంశంపై చేపట్టిన అధ్యయనంలో Chosun University School of Medicine in Korea డాక్టర్ Min A Joo పాల్గొన్నారు.

ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?

శరీరంలో నీటి స్థాయులు పెరిగాయన్న విషయం కొన్ని లక్షణాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అయితే వీటిలో కొన్ని లక్షణాలు శరీరంలో నీటి స్థాయులు తగ్గినప్పుడు కూడా గమనించచ్చని అంటున్నారు. అందుకే డాక్టర్‌ని సంప్రదించి శరీరంలో నీటి స్థాయులు పెరిగాయా? తగ్గాయా? అనే విషయం మొదట తేల్చుకొని.. ఆపై వాళ్లు సూచించిన సలహాలు పాటిస్తే ఫలితం ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆ లక్షణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తలనొప్పి

కడుపు నొప్పి

కండరాల బలహీనత

కడుపు ఉబ్బరం

వాంతులు, వికారం

నీరసం, అలసట,

పదే పదే మూత్రానికి వెళ్లాల్సి రావడం

మూత్రం పూర్తిగా తెలుపు రంగులో లేదా పారదర్శకంగా కనిపించడం

చేతులు, కాళ్లు, ముఖంలో వాపు

కారణాలేమిటి?

మనలో చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని లీటర్ల కొద్దీ నీళ్లు తాగుతుంటారు. అయితే కేవలం నీరు ఎక్కువగా తాగడం వల్లే శరీరంలో నీటి మోతాదు పెరగదని.. దీనికి ఇతర కారణాలూ ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో చూద్దాం.