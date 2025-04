ETV Bharat / health

రోజుకు ఎంత 'షుగర్' అవసరమో తెలుసా? - చక్కెర వెనుక చేదునిజాలెన్నో! - SUGAR CONSUMPTION DAILY

How Much Sugar to Consume in Daily Diet : రోజులో ఎంత చక్కెర తీసుకోవాలి? ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలి? అనే సందేహాలు చాలా మందికి వస్తుంటాయి. దీంతో ఏది తినాలన్నా భయపడుతుంటారు. అధికంగా చక్కెర తీసుకుంటే మన శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి, రోజుకు ఎంత మోతాదులో చక్కర తీసుకుంటే మంచిదో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం! చక్కెర శరీరానికి శక్తినిస్తుంది కానీ, అది అధికమైతే ఒబెసిటీ, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులతో పాటు మరికొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. రోజువారీ ఆహారంలో పరిమిత చక్కెర తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

షుగర్ (Getty image)

అనారోగ్య సమస్యలెన్నో!

సగటున రోజుకు 24-36 గ్రాముల చక్కెర తీసుకోవచ్చన్నది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫారసు కానీ, ప్రపంచంలో చక్కెర ఉత్పత్తిలో రెండో స్థానంలో ఉన్న భారతీయలు వినియోగంలో మాత్రం ముందున్నారు. బిస్కెట్లు, కూల్‌డ్రింకులు, చాక్లెట్లు, స్వీట్లు, కేక్‌ల రూపంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. శరీరానికి పెద్దగా అవసరం లేకున్నా అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల మధుమేహం, ఒబేసిటీ బారిన పడుతున్నారు.

షుగర్ (Getty Image)

జీవనశైలి, ఆహార మార్పుల కారణంగా దేశంలో సగటున 11శాతం మంది ప్రజలు మధుమేహం బారిన పడుతున్నట్లు "ఐసీఎంఆర్‌-ఇండియా" అధ్యయనం వెల్లడించింది. పట్టణాల్లో 16శాతం, పల్లెల్లో 9శాతం మంది మధుమేహం బారిన పడుతున్నారని తెలిపింది. ఫలితంగా పక్షవాతం, గుండెజబ్బు, అధిక రక్తపోటు జబ్బులెన్నో ముంచుకొస్తున్నాయని చక్కెర వెనుకున్న చేదు నిజాలను వెల్లడింది.

షుగర్ (Getty image)

ఎంత మొత్తంలో షుగర్​ని తీసుకోవాలి :

రోజువారీ ఆహారంలో ఎంత మొత్తంలో షుగర్ తీసుకోవాలి అనే విషయమై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO), అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వంటి ఆరోగ్య సంస్థలు మార్గదర్శకాలను జారీ చేశాయి. మహిళలు రోజుకు 6 టీ స్పూన్లు (25 గ్రాములు) కంటే ఎక్కువ షుగర్​, ప్రాసెస్ చేసిన చక్కెర పదార్థాలు తీసుకోవద్దని వెల్లడించాయి. పురుషులు రోజుకు 9 టీ స్పూన్ల (36 గ్రాములు) కంటే ఎక్కువగా తీసుకోవద్దని సృష్టం చేశాయి. పిల్లల వయస్సు, కేలరీల అవసరాలను బట్టి రోజుకు 6 టీ స్పూన్ల (25 గ్రాములు) వరకు తీసుకోవచ్చని పేర్కొన్నాయి.