పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారా? జీర్ణకోశంలో ఈ సమస్యలు వస్తాయట! ఇవి పాటిస్తే అంతా సెట్!!

Digestive Tract Problems: ప్రస్తుతం మారిన ఆహారపు అలవాట్లతో అనేక మంది ఛాతీ మంట, దీర్ఘకాల మలబద్ధకం, పేగు పూత.. వంటి జీర్ణకోశ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే, వీటిల్లో కొన్నింటికి మందులు వేసుకోవాల్సి ఉండగా.. మరికొన్నింటికి శస్త్రచికిత్స అవసరమవుతుంది. కానీ కొన్ని వ్యాధులు మాత్రం జీవనశైలి మార్పులతోనే తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఛాతీలో మంటతో బాధపడేవారు పడుకోవటానికి కనీసం 2-3 గంటల ముందే రాత్రి భోజనం చేస్తే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ విషయం "Eating Before Bedtime and Gastroesophageal Reflux Disease" (2018) అనే అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. Journal of Clinical Gastroenterologyలో ప్రచురితమైన ఈ పరిశోధనలో University of Arizona College of Medicine ప్రొఫెసర్ Dr. Ronnie Fass (MD) పాల్గొన్నారు. ఒకేసారి ఎక్కువగా కాకుండా తక్కువ తక్కువగా ఎక్కువ సార్లు తినటమూ ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు.

సరైన వేళకు సరైన పదార్థాలు

పేగుల ఆరోగ్యానికి మంచి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందటానికి సమతులాహారం కీలకమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కూరగాయలు, పండ్లు, నిండు గింజ ధాన్యాలు ఎక్కువగా తినాలని అంటున్నారు. మాంసం, ప్రాసెస్డ్‌ ఫుడ్స్‌ తక్కువగా తినటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇంకా క్యాల్షియం, విటమిన్‌ డి వంటి పోషకాలను అందించే పాలు, మజ్జిగ, పెరుగు వంటివీ మేలు చేస్తాయన్నారు. లాక్టోజ్‌ పడనివారు మాత్రం పాల పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. రోజూ తగినంత పీచు లభించేలా చూసుకోవాలని.. మగవారు రోజుకు 38 గ్రాములు, ఆడవారు 25 గ్రాముల పీచు తినాలని మార్గదర్శకాలు సూచిస్తున్నాయి.

విసర్జన మార్పులపై దృష్టి

మరోవైపు మల విసర్జన తీరుతెన్నులు కూడా ఆరోగ్యం గురించి విలువైన సమాచారాన్ని ఇస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎప్పుడో అప్పుడు నీళ్ల విరేచనాలు అవటం మామూలే అని.. కానీ తరచూ విరేచనాలు అవుతున్నా, నాలుగైదు రోజుల వరకూ తగ్గకున్నా ఏదో తేడా ఉందని అనుమానించాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా మలంలో రక్తం పడటం, రాత్రిపూట విసర్జన కోసం మేల్కోవటం, విరేచనాలతో పాటు బరువు తగ్గటం లాంటివి సిలియక్‌ డిసీజ్, పేగు పూత, పేగు ఇన్‌ఫెక్షన్‌ వంటి సమస్యలకు సంకేతాలు కావొచ్చని పేర్కొన్నారు. అలానే విసర్జనలో మార్పులు లేకపోయినా 45 ఏళ్లు దాటాక పెద్దపేగు ముందస్తు పరీక్ష (కొలనోస్కోపీ) అవసరమని సూచిస్తున్నారు. పొగ తాగటం, యాభై ఏళ్లు పైబడటం, ఊబకాయం, ఛాతీలో మంట వంటి ముప్పు కారకాలు గలవారు కూడా అన్నవాహిక క్యాన్సర్‌ ముందస్తు పరీక్ష చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

బద్ధకం వీడాలి

ఇవే కాకుండా శారీరకంగా చురుకుగా ఉండటం కూడా పేగు ఆరోగ్యానికి కీలకమని.. మలబద్ధకం గలవారికిది మరింత ముఖ్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎంత ఎక్కువగా శ్రమ చేస్తే అంత ఎక్కువగా పేగులు కదులుతాయని.. ఫలితంగా పెద్ద పేగు ద్వారా ఆహారం త్వరగా ముందుకు కదలటానికి వ్యాయామం తోడ్పడుతుందన్నారు. మల బద్ధకం, కాలేయ కొవ్వు తగ్గటానికే కాకుండా పేగుల్లో సూక్ష్మక్రిముల వైవిధ్యానికీ, మంచి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందటానికీ వ్యాయామం దోహదం చేస్తుందని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రోజుకు అరగంట చొప్పున వారానికి మూడు రోజులు తీవ్ర వ్యాయామం చేయటం మంచిదని నిపుణుల సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇది సాధ్యం కాకపోతే ప్రతిరోజూ అరగంట సేపు నడిచినా మంచిదేనంటున్నారు. వీలైనంత వరకూ రోజులో ఎక్కువసేపు కదిలేలా చూసుకోవటం ముఖ్యమని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.