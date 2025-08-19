ETV Bharat / health

పిల్లలకు "ఉఫ్ ఉఫ్"​ అని ఊదుతూ అన్నం తినిపిస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి! - BABY AND TODDLER SAFETY

పిల్లలకు అన్నం తినిపించే విషయంలో - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

Home Safety for Infants and Toddlers
Home Safety for Infants and Toddlers (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2025 at 2:42 PM IST

4 Min Read

Home Safety for Infants and Toddlers: వెండి గిన్నెలో వేడి పాల బువ్వ తీసుకుని దాని ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊదుతూ పసి బిడ్డలకు తినిపిస్తాం. ఆహ్లాదకరమైన ఈ దృశ్యం వెనక చిన్న చిన్న అపాయాలూ, చిన్నారి ఆరోగ్యానికి హాని చేసే కొన్ని నిజాలూ ఉన్నాయట. అంతేకాకుండా చిన్నారులను ఎడాపెడా ముద్దు చేయడం, వారికి వాడే పాల సీసాల విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పిల్లలను ముద్దు పెట్టుకోవడం, తినిపించేటప్పుడు ఆహారంపై ఊదడం ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రేమతో చేసే అతి సాధారణ చర్యలు. కానీ, ఇవే పిల్లల్లో దంతక్షయానికి, నోటి అనారోగ్యానికి కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారత్ సహా యూకే, అమెరికా తదితర దేశాల్లో జరిపిన వేర్వేరు అధ్యయనాల్లో ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. నోటి ఆరోగ్యం చుట్టూ ఉన్న వారిపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. దంతక్షయం అనేది తనంతట తానుగా అంటువ్యాధిగా వ్యాప్తిచెందదు, కానీ దానికి కారణమయ్యే సూక్ష్మజీవులు మాత్రం లాలాజలం ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి సంక్రమిస్తాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు ఒకరితో ఒకరు దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి, మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

safety precautions for toddlers
safety precautions for toddlers (Getty Images)

నవజాత శిశువులను ముద్దు పెట్టుకోవడం వల్ల వారి ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని, ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్లుఎంజా, రెస్పిరేటరీ సిన్సిటియల్ వైరస్ (RSV), స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యుమోనియా, గ్రూప్ A స్ట్రెప్టోకోకస్ వంటి బాక్టీరియల్ వ్యాధికారకాలు, సైటోమెగలో వైరస్ (CMV) వంటి వాటి వల్ల శ్వాసకోశ ఇన్​ఫెక్షన్లకు గురవుతారని South Sudan Medical Journalలో ప్రచురించారు.

పొగతాగడం మానేస్తే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

నోటి ముద్దు, పాల సీసా :

  • పిల్లలు దంతాలు మృదువైన ఎనామెల్​ను కలిగి ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియా దాడికి త్వరగా గురవుతాయి. తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల నుంచి స్ట్రెప్టోకాకస్ మ్యూటన్స్ బ్యాక్టీరియా పిల్లలకు సంక్రమిస్తే, అది వారి నోటిలో స్థిరపడి, క్వావిటీలకు దారితీస్తుందంటున్నారు.
  • సాధారణంగా పిల్లలకు ఆహారం తినిపించేటప్పుడు వేడి చల్లార్చడానికి నోటితో ఉఫ్, ఉఫ్ అని ఊదిపెడుతుంటారు. అలా ఊదినప్పుడు లాలాజల బిందువులు ఆహారంపై పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఆహారంపై పడిన లాలాజల బిందువుల్లోని బ్యాక్టీరియా నేరుగా చిన్నారుల నోట్లోకి చేరిపోతుంది.
safety precautions for toddlers
safety precautions for toddlers (Getty Images)
  • పెద్దవారు తిన్న ప్లేట్​లోనే పిల్లలకు పెట్టినా, తామొక ముద్ద తింటూ, చిన్నారులకు మరో ముద్ద పెడుతున్నా, వారు తాగిన గ్లాస్​తో నీళ్లు తాగించినా సూక్ష్మక్రిములు పిల్లలకు వ్యాప్తి చెందుతాయి.
  • పిల్లల బుగ్గపై ముద్దు పెట్టినప్పుడు అక్కడ లాలాజలం తడి కొంత ఉండిపోతుంది. పిల్లలు తమకు తెలియకుండానే బుగ్గను తుడుచుకుని, ఆ చేతిని నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ లాలాజల తడిలోని బ్యాక్టీరియా పిల్లల్లోకి చేరుతుంది.

ఒక్కసారి 'స్ట్రెప్టోకాకస్ మ్యూటాన్స్' బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి చేరితే, ఇన్​ఫెక్షన్ తీవ్రరూపం దాల్చితే, యాంటీ బయాటిక్స్ మందులను ఇవ్వడం కూడా ద్వారా దాన్ని నియంత్రివచ్చు. కానీ, పూర్తిగా సూక్ష్మక్రిములను నాశనం చేయడం సాధ్యం కాదు. అందుకే పిల్లలను తమంతట తామే దంతాలను శుభ్రం చేసుకునేలా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలి. ఎందుకంటే, 12 గంటలకు పైగా దంతాలను శుభ్రం చేయకపోతే, బ్యాక్టీరియా వృద్ధి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ముందుగా తల్లిదండ్రులే ఉదయం లేచిన తర్వాత, రాత్రి పడుకునే ముందు అలా రోజుకు రెండుసార్లు దంతాలు శుభ్రం చేసుకుంటే, పిల్లలు అది చూసి ఆచరిస్తారు. రాత్రిపూట పళ్లు శుభ్రం చేసుకుంటే, అంతకంటే దంతాల ఆరోగ్యానికి మేలు మరొటి ఉండదు_డాక్టర్ వికాస్​గౌడ్, దంత వైద్యనిపుణులు

  • మరీ చిన్నతనంలో బ్యాక్టీరియా రావడానికి మరో కారణం పాలసీసా. పిల్లలకు పాల సీసా నోటి దగ్గర పెట్టి, వాళ్లు తాగుతున్నారని, పెద్దవారు తమ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లలు పాలను తాగడం ఆపేసినా సీసా నుంచి బయటకు వచ్చిన పాలు నోట్లో నిలిచిపోతాయి. ఇలాంటప్పుడు పిల్లల నోటిని శుభ్రం చేయకుండా వదిలిస్తే సూక్ష్మజీవులు పెరుగుతాయి.
  • సాధారణంగా చిన్నారుల్లో ఆర్నెళ్ల వయసు వచ్చాక దంతాలు రావడం ప్రారంభమవుతుంది. రెండున్నరేళ్ల వయసుకు పూర్తిస్థాయిలో పాలదంతాలు వస్తాయి. వాటిపై నల్లటి మచ్చలు కనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే దంత వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లాలి. పాల పళ్లు ఎలాగూ పోతాయని కొంత మంది తల్లిదండ్రులు దంతాలపై మచ్చలున్నా పట్టించుకోరు. కానీ, ఆ మచ్చలు ఇన్​ఫెక్షన్​గా మారి శాశ్వతంగా దుష్ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు.
safety precautions for toddlers
safety precautions for toddlers (Getty Images)

ఇలా చేయాలి :

  • తల్లిదండ్రులు తమ నోటి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ద్వారా పిల్లలకు బ్యాక్టీరియా సంక్రమణను తగ్గించవచ్చు.
  • చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు లేదా పానీయాలను పిల్లలకు పట్టించడం తగ్గిస్తే బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అరికట్టవచ్చు. చెంచాలు, గరిటెలు, టూత్​బ్రష్​లను పిల్లలకు షేర్ చేయొద్దు.
  • ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంతవైద్యునితో చెకప్ చేయించడం ద్వారా క్యావిటీలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
విటమిన్​ బి12 లోపిస్తే నరాలకు నష్టమా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

నిద్ర ఎక్కువైనా, తక్కువైనా అనర్థమే - రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలో తెలుసా?

Home Safety for Infants and Toddlers: వెండి గిన్నెలో వేడి పాల బువ్వ తీసుకుని దాని ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊదుతూ పసి బిడ్డలకు తినిపిస్తాం. ఆహ్లాదకరమైన ఈ దృశ్యం వెనక చిన్న చిన్న అపాయాలూ, చిన్నారి ఆరోగ్యానికి హాని చేసే కొన్ని నిజాలూ ఉన్నాయట. అంతేకాకుండా చిన్నారులను ఎడాపెడా ముద్దు చేయడం, వారికి వాడే పాల సీసాల విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పిల్లలను ముద్దు పెట్టుకోవడం, తినిపించేటప్పుడు ఆహారంపై ఊదడం ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రేమతో చేసే అతి సాధారణ చర్యలు. కానీ, ఇవే పిల్లల్లో దంతక్షయానికి, నోటి అనారోగ్యానికి కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భారత్ సహా యూకే, అమెరికా తదితర దేశాల్లో జరిపిన వేర్వేరు అధ్యయనాల్లో ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. నోటి ఆరోగ్యం చుట్టూ ఉన్న వారిపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. దంతక్షయం అనేది తనంతట తానుగా అంటువ్యాధిగా వ్యాప్తిచెందదు, కానీ దానికి కారణమయ్యే సూక్ష్మజీవులు మాత్రం లాలాజలం ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి సంక్రమిస్తాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు ఒకరితో ఒకరు దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి, మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

safety precautions for toddlers
safety precautions for toddlers (Getty Images)

నవజాత శిశువులను ముద్దు పెట్టుకోవడం వల్ల వారి ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని, ముఖ్యంగా ఇన్ఫ్లుఎంజా, రెస్పిరేటరీ సిన్సిటియల్ వైరస్ (RSV), స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యుమోనియా, గ్రూప్ A స్ట్రెప్టోకోకస్ వంటి బాక్టీరియల్ వ్యాధికారకాలు, సైటోమెగలో వైరస్ (CMV) వంటి వాటి వల్ల శ్వాసకోశ ఇన్​ఫెక్షన్లకు గురవుతారని South Sudan Medical Journalలో ప్రచురించారు.

పొగతాగడం మానేస్తే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

నోటి ముద్దు, పాల సీసా :

  • పిల్లలు దంతాలు మృదువైన ఎనామెల్​ను కలిగి ఉంటాయి. బ్యాక్టీరియా దాడికి త్వరగా గురవుతాయి. తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల నుంచి స్ట్రెప్టోకాకస్ మ్యూటన్స్ బ్యాక్టీరియా పిల్లలకు సంక్రమిస్తే, అది వారి నోటిలో స్థిరపడి, క్వావిటీలకు దారితీస్తుందంటున్నారు.
  • సాధారణంగా పిల్లలకు ఆహారం తినిపించేటప్పుడు వేడి చల్లార్చడానికి నోటితో ఉఫ్, ఉఫ్ అని ఊదిపెడుతుంటారు. అలా ఊదినప్పుడు లాలాజల బిందువులు ఆహారంపై పడే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఆహారంపై పడిన లాలాజల బిందువుల్లోని బ్యాక్టీరియా నేరుగా చిన్నారుల నోట్లోకి చేరిపోతుంది.
safety precautions for toddlers
safety precautions for toddlers (Getty Images)
  • పెద్దవారు తిన్న ప్లేట్​లోనే పిల్లలకు పెట్టినా, తామొక ముద్ద తింటూ, చిన్నారులకు మరో ముద్ద పెడుతున్నా, వారు తాగిన గ్లాస్​తో నీళ్లు తాగించినా సూక్ష్మక్రిములు పిల్లలకు వ్యాప్తి చెందుతాయి.
  • పిల్లల బుగ్గపై ముద్దు పెట్టినప్పుడు అక్కడ లాలాజలం తడి కొంత ఉండిపోతుంది. పిల్లలు తమకు తెలియకుండానే బుగ్గను తుడుచుకుని, ఆ చేతిని నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ లాలాజల తడిలోని బ్యాక్టీరియా పిల్లల్లోకి చేరుతుంది.

ఒక్కసారి 'స్ట్రెప్టోకాకస్ మ్యూటాన్స్' బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి చేరితే, ఇన్​ఫెక్షన్ తీవ్రరూపం దాల్చితే, యాంటీ బయాటిక్స్ మందులను ఇవ్వడం కూడా ద్వారా దాన్ని నియంత్రివచ్చు. కానీ, పూర్తిగా సూక్ష్మక్రిములను నాశనం చేయడం సాధ్యం కాదు. అందుకే పిల్లలను తమంతట తామే దంతాలను శుభ్రం చేసుకునేలా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలి. ఎందుకంటే, 12 గంటలకు పైగా దంతాలను శుభ్రం చేయకపోతే, బ్యాక్టీరియా వృద్ధి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ముందుగా తల్లిదండ్రులే ఉదయం లేచిన తర్వాత, రాత్రి పడుకునే ముందు అలా రోజుకు రెండుసార్లు దంతాలు శుభ్రం చేసుకుంటే, పిల్లలు అది చూసి ఆచరిస్తారు. రాత్రిపూట పళ్లు శుభ్రం చేసుకుంటే, అంతకంటే దంతాల ఆరోగ్యానికి మేలు మరొటి ఉండదు_డాక్టర్ వికాస్​గౌడ్, దంత వైద్యనిపుణులు

  • మరీ చిన్నతనంలో బ్యాక్టీరియా రావడానికి మరో కారణం పాలసీసా. పిల్లలకు పాల సీసా నోటి దగ్గర పెట్టి, వాళ్లు తాగుతున్నారని, పెద్దవారు తమ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లలు పాలను తాగడం ఆపేసినా సీసా నుంచి బయటకు వచ్చిన పాలు నోట్లో నిలిచిపోతాయి. ఇలాంటప్పుడు పిల్లల నోటిని శుభ్రం చేయకుండా వదిలిస్తే సూక్ష్మజీవులు పెరుగుతాయి.
  • సాధారణంగా చిన్నారుల్లో ఆర్నెళ్ల వయసు వచ్చాక దంతాలు రావడం ప్రారంభమవుతుంది. రెండున్నరేళ్ల వయసుకు పూర్తిస్థాయిలో పాలదంతాలు వస్తాయి. వాటిపై నల్లటి మచ్చలు కనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే దంత వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లాలి. పాల పళ్లు ఎలాగూ పోతాయని కొంత మంది తల్లిదండ్రులు దంతాలపై మచ్చలున్నా పట్టించుకోరు. కానీ, ఆ మచ్చలు ఇన్​ఫెక్షన్​గా మారి శాశ్వతంగా దుష్ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు.
safety precautions for toddlers
safety precautions for toddlers (Getty Images)

ఇలా చేయాలి :

  • తల్లిదండ్రులు తమ నోటి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ద్వారా పిల్లలకు బ్యాక్టీరియా సంక్రమణను తగ్గించవచ్చు.
  • చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు లేదా పానీయాలను పిల్లలకు పట్టించడం తగ్గిస్తే బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అరికట్టవచ్చు. చెంచాలు, గరిటెలు, టూత్​బ్రష్​లను పిల్లలకు షేర్ చేయొద్దు.
  • ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంతవైద్యునితో చెకప్ చేయించడం ద్వారా క్యావిటీలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
విటమిన్​ బి12 లోపిస్తే నరాలకు నష్టమా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

నిద్ర ఎక్కువైనా, తక్కువైనా అనర్థమే - రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

HOME SAFETY FOR INFANTS TODDLERSTODDLERS POSITIVE PARENTING TIPSWHAT ARE SAFETY PRECAUTION TODDLERSCAVITIES AND TOOTH DECAY TODDLERSBABY AND TODDLER SAFETY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.