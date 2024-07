Natural Ways To Get Rid Of Dry Skin : సీజన్​తో సంబంధం లేకుండా కొంతమందికి కాళ్లు, పాదాల వద్ద ఉండే చర్మం పొడిగా మారి పొలుసుల్లా కనిపిస్తుంటుంది. దాంతో.. ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు క్రీమ్స్, లోషన్లు వంటివి యూజ్ చేస్తుంటారు. అయినా.. కొన్నిసార్లు మార్పు కనిపించకపోవచ్చు. మీరూ ఇలాంటి సమస్యతో ఇబ్బందిపడుతున్నారా? అయితే.. మీకోసం కొన్ని అద్భుతమైన టిప్స్ తీసుకొచ్చాం. ఇవి ఫాలో అయ్యారంటే సులువుగా పొడిబారిన, పెళుసుబారిన చర్మాన్ని(Skin) తిరిగి మృదువుగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కొబ్బరినూనె : చర్మం పొడి బారే సమస్యను తగ్గించడంలో కోకోనట్ ఆయిల్ చాలా బాగా సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా రాత్రి పడుకునే ముందు కొద్దిగా కొబ్బరినూనె తీసుకొని చర్మపు పొరల్లోకి ఇంకే వరకు పాదాలపై స్మూత్​గా మర్దన చేసుకోవాలి. నైట్ అంతా పాదాలను అలాగే పడుకోవాలి. డైలీ ఇలా చేయడం ద్వారా కొద్ది రోజుల్లోనే మీ కాళ్లు తిరిగి మృదువుగా మారి మునుపటి అందాన్ని సొంతం చేసుకుంటాయంటున్నారు.

2016లో "జర్నల్ ఆఫ్ డెర్మటోలాజికల్ సైన్స్"లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. పొడి చర్మం ఉన్న వ్యక్తులు 8 వారాలపాటు రోజుకు రెండుసార్లు కొబ్బరి నూనె రాసుకున్నాక వారి చర్మం మరింత తేమగా, మృదువుగా మారిందని కనుగొన్నారు. ఈ పరిశోధనలో యూపీ లక్నోలోని కె.జి. మెడికల్ కాలేజ్​కి చెందిన ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ సీ. కె. పట్టేల్ పాల్గొన్నారు. కొబ్బరినూనెలోని ఔషధ గుణాలు చర్మం పొడిబారే సమస్యను తగ్గించడంలో చాలా బాగా సహాయపడతాయని కనుగొన్నారు.

నిమ్మరసం, ఆలివ్ ఆయిల్ : ఈ నేచురల్ స్క్రబ్​తో కూడా పాదాలను మృదువుగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్​లో అరచెంచా నిమ్మరసం, రెండు చెంచాల చొప్పున ఆలివ్ ఆయిల్, బ్రౌన్ షుగర్ తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని సమస్య ఉన్న చోట చర్మంపై అప్లై చేసి స్మూత్​గా మసాజ్ చేసుకోవాలి. ఆపై అరగంట ఆగి గోరువెచ్చని వాటర్​తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పాదాలు బాగా ఆరాక మంచి క్వాలిటీ మాయిశ్చరైజర్ రుద్దుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కొద్ది రోజుల్లోనే మంచి మార్పు గమనిస్తారంటున్నారు.

రోజూ ఈ ఫుడ్స్​ తింటే - ముసలితనమే రాదు - యవ్వనంతో మెరిసిపోతారు!