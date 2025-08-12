ETV Bharat / health

సైలెంట్​గా "HCC లివర్ క్యాన్సర్" - చికిత్స అవకాశాలపై నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే! - HEPATOCELLULAR CARCINOMA SYMPTOMS

హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమా - అవగాహన, స్క్రీనింగ్ అవసరమంటున్న వైద్యులు

Hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2025 at 12:26 PM IST

Hepatocellular carcinoma symptoms and Treatment : మన శరీరంలో కాలేయం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది మనం తీసుకునే ఆహారం నుంచి పోషకాలను ప్రాసెస్ చేయడంతో పాటు అలాగే విషపదార్థాలను తొలగించి, శరీరానికి అవసరమైన ప్రొటీన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కానీ, చాలామంది కిడ్నీలు, గుండె పనితీరు బాగుండాలని అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కాలేయ ఆరోగ్యం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. దీంతో దీన్ని ఆరోగ్యం దెబ్బతిని ఒక్కొక్కసారి కాలేయ క్యాన్సర్​కు కారణమవుతుంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమా అనే కాలేయ క్యాన్సర్, చికిత్స గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

HCC కి ప్రమాద కారకాలు : హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమా(HCC) అనేది కాలేయ క్యాన్సర్ అత్యంత సాధారణ రకం. ఇది కాలేయంలోని ప్రధాన కణాలైన హెపటోసైట్లలో మొదలవుతుంది. ఈ రకమైన క్యాన్సర్ ఎక్కువగా సిర్రోసిస్ (లివర్ కణజాలం గాయపడటం, గట్టిపడటం) లేదా దీర్ఘకాలిక హెపటైటిస్ బి లేదా సి వంటి కాలేయ వ్యాధులు ఉన్నవారిలో కనిపిస్తుందని ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వైద్య నిపుణులు డా. కృష్ణారెడ్డి చెబుతున్నారు. అలాగే ఏళ్లు తరబడి మద్యం ఎక్కువ సేవించే వారు కూడా ఈ వ్యాధి బారినపడే ప్రమాదంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఊబకాయం, మధుమేహం వల్ల వచ్చే నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ కూడా ఈ లివర్ క్యాన్సర్​కి కారకాల్లో ఒకటని తెలిపారు.

ఈ లివర్ క్యాన్సర్​ అనేది ఎలాంటి సంకేతాలు లేకుండా నిదానంగా ఎదుగుతుందని, ముఖ్యంగా ఆరంభ దశల్లో ఈ క్యాన్సర్ లక్షణాలు అసలు కనిపించవని పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ కనిపించినా పట్టించుకోలేని చిన్న లక్షణాలు మాత్రమే ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. 50 శాతం కన్నా ఎక్కువ మంది రోగులు క్యాన్సర్ పూర్తిగా సోకాక లేదా యాదృచ్ఛికంగా చేసే పరీక్షలలోనే గుర్తిస్తున్నారని, దీంతో పూర్తిగా నయం చేసే చికిత్సల అవకాశాలు తగ్గిపోతుంటాయని తెలిపారు.

జాండిస్, పొత్తి కడుపు నొప్పి, అలసట లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, అప్పటికే ఈ క్యాన్సర్ ముదిరినట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ టైంలో చికిత్సల ఎంపిక చాలా కష్టంగా మారుతుంది. అదే ప్రాథమిక దశలోనే ఈ వ్యాధిని గుర్తించగలినట్లయితే, శస్త్రచికిత్స ద్వారా వాటిని తొలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సాధ్యమైనంత తొందరగా గుర్తించి, సంబంధిత డాక్టర్లు సంప్రదించడం మంచిది.

- డా.కృష్ణారెడ్డి, ఆంకాలజీ, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ వైద్యుడు, మణిపాల్ హాస్పిటల్ విజయవాడ

తరచూ లివర్ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి లివర్ అల్ట్రా సౌండ్ చేయించుకోవడం మంచిదని డా. కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. ఈ పద్ధతి చాలావరకు లివర్ క్యాన్సర్ లక్షణాలను ముందే గుర్తించవచ్చని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఆల్ఫా ఫెటోప్రొటీన్ అనే రక్తపరీక్ష చేయిస్తే మంచిదని తెలిపారు. ఒకవేళ మీకు హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమా క్యాన్సర్ ఉంటే ఈ పరీక్షల్లో బయటపడుతుందని, దీంతో ప్రారంభ దశలోనే చికిత్సలు మొదలుపెట్టొచ్చని వివరించారు. ఫలింతగా దీర్ఘకాలం పాటు జీవించడానికి అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

హెపటోసెల్యులర్ కార్సినోమా చికిత్స అనేది క్యాన్సర్ దశ, రోగి సాధారణ ఆరోగ్యం, కాలేయం ఎంతవరకు దెబ్బతింది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని చికిత్సలు:

  • శస్త్రచికిత్స
  • క్యాన్సర్ గడ్డలను కరిగించటం/తీసివేయటం
  • కాలేయ మార్పిడి

ప్రాథమిక దశలోనే లివర్​పై క్యాన్సర్ గడ్డలను గుర్తిస్తే, కొన్ని రకాల చికిత్స పద్ధతులతో నివారించవచ్చని, కాబట్టి సాధ్యమైనంత తొందరగా కనుగొనడం ముఖ్యమంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

