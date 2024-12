ETV Bharat / health

మీ గుండె తక్కువగా కొట్టుకుంటుందా? హార్ట్ స్పీడ్ తగ్గితే ఏం చేయాలో తెలుసా? - WHAT TO DO IF HEART IS BEATING SLOW

Heart Rate Decrease Reason ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : 2 hours ago