'అరగంటలో ఈ ఫుడ్ తింటే - రూ.లక్ష మీ సొంతం' - మరి ఆరోగ్యం సంగతి?
-ఫుడ్డీస్ను ఊరించేలా రెస్టారెంట్ల ప్రకటనలు - సామర్థ్యాన్ని మించి తొనొద్దంటున్న నిపుణులు!
Published : September 16, 2025 at 11:11 AM IST
Health Risks of Food Challenge: 'మా బాహుబలి తాలీని మెతుకు మిగల్చకుండా లాగించండి, అరగంటలో రూ. లక్ష మీ సొంతం' అంటూ భోజన ప్రియులను ఆకర్షించేందుకు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్స్ కొన్ని ప్రకటనలు చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే కొందరు నలుగురికి సరిపోయే ఆహారం, ఒకరు తినడం సాధ్యమేనా? అని ఆలోచించకుండా ఫుడ్ ఛాలెంజ్లకు సిద్ధమవుతుంటారు. కానీ అది చాలా ప్రమాదకరం అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సామర్థ్యాన్ని మించి తినొద్దు : దాదాపు 99 శాతం మంది నిర్వాహకులు నిర్దేశించే సమయానికి ఛాలెంజ్ను పూర్తి చేయలేక ఆ భారీ భోజనానికయ్యే బిల్లును చెల్లించి ఇంటికి వెనుతిరుగుతున్నారు. మరి కొందరైతే ఇళ్లలో జరిగే ఫంక్షన్, పార్టీల్లో ఇలాంటి పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి పోటీల్లో గెలుపు, ఓటముల మాట అటుంచితే చాలా మంది అస్వస్థతకు గురవతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డాక్టర్లు సైతం ఇలాంటి ఛాలెంజ్లు అపాయకరమని, కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదముందంటున్నారు.
శరీర తత్వం, తినగలిగే సామర్థ్యాలు ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో రకంగా ఉంటాయి. కొందరు నాలుగు ఇడ్లీలతో సరిపెట్టుకుంటే, మరికొందరు 10 నుంచి 15 వరకూ తినొచ్చు. అంతే కానీ 40 నుంచి 50 ఇడ్లీలు స్వల్ప సమయంలో తినడం ప్రమాదకరం-డా. ఎం జగన్మోహన్, గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్, విజయవాడ
శరీరానికి షాక్ : మాములుగా జీర్ణాశయ పరిమాణంలో రెండో వంతు మాత్రమే ఆహారం తీసుకోవాలి. దీనివల్ల జీర్ణప్రక్రియ సులువవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏళ్ల తరబడీ కొద్ది మొత్తంలో ఆహారం తీసుకోవడానికి అలవడిన బాడీకి అకస్మాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో ఆహారం చేరితే అది శరీరానికి షాక్ లాంటిదంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రకరకాల ఆహార పదార్థాలు, పానీయాలు, ఒక్కసారిగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ గందరగోళానికి గురవుతుందని, కొన్ని సార్లు ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అధిక మొత్తంలో ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ట్రోపరేసిస్, తగ్గని వికారం, వాంతులు, అనారోగ్యకరమైన ఊబకాయం, కడుపు పదేపదే సాగడం వల్ల దాని కండరాలు కూడా దెబ్బ తింటాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో తేలింది.
సమస్యలెన్నో : ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం తీసుకుంటే అన్నవాహిక, పొట్ట తట్టుకోలేవని, జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉండే కండరాలు, వాటి పనితీరు దెబ్బతింటుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే అతికారం, ఉప్పు, తీపి, మసాలాలు తింటే దుష్ప్రభావాలు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటాయని, పోటీలో పాల్గొనే వారికి అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, గ్యాస్ట్రిక్ తదితర సమస్యలుంటే ఇది మరింత ప్రమాదకరమని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆహార పోటీల్లో పాల్లొనే వారికి గెలవాలనే ఒత్తిడి ఉంటుందని, దీంతో వారి గుండె వేగం పెరుగుతుందని తెలిపారు. కొన్ని సందర్భాల్లో గుండెపోటుకు కారణమవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అలా తింటే ఏం జరుగుతుంది : నాలుక నోటిలోని ఆహారాన్ని అన్నవాహికలోకి సాఫీగా పంపుతుంది. ఒక ముద్దతిన్న తర్వాత మరో ముద్ద నోట్లో పెట్టుకునేలోపు ఈ ప్రక్రియ జరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారాన్ని వేగంగా తీసుకున్నప్పుడు అన్నవాహికకు బదులు, శ్వాసనాళంలోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉందని, ఈ టైంలో నీరు తాగితే ప్రమాదం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
