ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

లిప్​స్టిక్ తెగ వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

Lipstick side effects
Lipstick side effects (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 13, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Lung Cancer Risk from Lipstick : లిప్‌స్టిక్ అనేది పెదాలకు రంగు, ఆకర్షణను ఇచ్చే ఒక ప్రసిద్ధ సౌందర్య సాధనం. అయితే, కొన్ని లిప్‌స్టిక్‌లలోని రసాయన పదార్థాల వల్ల ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అనేక రకాల లిప్​స్టిక్​లలో కాడ్మియం, సీసం వంటి హెవీ మెటల్స్ ఉన్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. దీర్ఘకాలికంగా వీటిని వినియోగించడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్​తో సహా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు ఉపయోగించడం వల్ల హాని జరగకపోయినా, వాటి గురించి తెలుసుకోవడం, సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో లిప్‌స్టిక్‌ల్లో ఉండే రసాయన పదార్థాలు ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇప్పుడు తెలుకుందాం!

లిప్‌స్టిక్‌ లోని హానికరమైన పదార్థాలు :

కాడ్మియం : Cd ని పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, శ్వాసకోశ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందని National Medical Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

సీసం : ఇది ప్రధానంగా నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇది దీర్ఘ కాలికంగా శరీరంలో పేరుకుపోయి నరాల సమస్యలు, సంతా నలేమితో పాటు పరోక్షంగా క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని కూడా పెంచవచ్చని చెబుతున్నారు.

రోజూ ఎన్ని లీటర్ల నీరు తాగాలి? - మోతాదుకు మించి తాగితే ఏమవుతుంది? - నిపుణుల ఆన్సర్​ ఇదే!

క్రోమియం : ఇది మానవ క్యాన్సర్ కారకంగా చెబుతారు. ఎక్కువ మోతాదులో దీర్ఘకాలం పాటు క్రోమియం శరీరంలోకి చేరితే ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు.

అల్యూమినియం : ఇది క్యాన్సర్‌ను కలిగించేది కానప్పటికీ, దీన్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ రసాయన పదార్థాలు పెదవులపై ఉన్న పలుచని చర్మం ద్వారా, తినేటప్పుడు లేదా తాగేటప్పుడు శరీరంలోకి ప్రవేశించవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యంపై : ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక ఆందోళన లిప్‌స్టిక్ నుంచి వచ్చే కణాలను శ్వాస పీల్చడమని చెబుతున్నారు. లిప్‌స్టిక్ అప్లై చేసినప్పుడు, కొంత భాగం గాలిలోకి చేరి శ్వాస ద్వారా పీల్చుకుంటామని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, కాలక్రమేణా తక్కువ మొత్తంలో మింగడం వలన ఈ లోహాలు శరీరంలో పేరుకుపోతాయని వివరిస్తున్నారు

లిప్‌స్టిక్‌లోని విషపూరిత రసాయనాలు : Environmental Health Perspectives లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం వివిధ లిప్ ఉత్పత్తులను పరీక్షించింది. ఇందులో సీసం, కాడ్మియం, క్రోమియం, అల్యూమినియం, ఇతర లోహాల స్థాయిలను గుర్తించింది. ముఖ్యంగా పరీక్షించిన ఉత్పత్తులలో సీసం 75% ఉందని కనుగొనబడింది. అంతేకాకుండా, పరీక్షించిన అన్ని లిప్​స్టిక్ బ్రాండ్​లలో కాడ్మియం గుర్తించబడింది. క్రోమియం అనేది అనేక ఉత్పత్తులలో ఉంది, కొన్నింటిలో రోజువారీ తీసుకోవాల్సిన స్థాయిని మించిపోయాయి. ఈ పరిశోధన ఫలితాలు కొన్ని లిప్‌స్టిక్‌లను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వలన ఈ లోహాలు శరీరంలో పేరుకుపోవడానికి దారితీయవచ్చని, ఇవి ఆరోగ్య సమస్యలను పెంచుతాయని పేర్కొంది.

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు : లిప్‌స్టిక్‌లో హానికరమైన లోహాలు ఉండటం ఆందోళన కలిగించే విషయం అయినప్పటికీ, సంభావ్య ప్రమాదాలను తగ్గించడానికి కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

నాన్-టాక్సిక్ బ్రాండ్‌లను ఎంచుకోండి : "లెడ్ ఫ్రీ" లేదా "నాన్-టాక్సిక్ " అని లేబుల్ చేయబడిన లిప్‌స్టిక్‌లను ఎంచుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇవి చదవండి: లిప్ ఉత్పత్తులలోని పదార్థాల గురించి తెలుసుకోవాలని, తెలిసిన హానికరమైన లోహాలు ఉన్న వాటిని నివారించాలని సూచిస్తున్నారు.

వాడకాన్ని పరిమితం చేయండి : ప్రతిరోజూ లిప్‌ స్టిక్‌ను వాడకుండా, వీలైనంత వరకు తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు. తినే ముందు లిప్‌ స్టిక్‌ను తీసివేయాలని అంటున్నారు.

ప్రత్యామ్నాయాలు : బీట్‌రూట్ పౌడర్ లేదా కోకో బట్టర్ వంటి సహజ పదార్థాలను ఉపయోగించి సొంత లిప్ కలర్‌ను తయారుచేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

లిప్‌స్టిక్‌ను అప్పుడప్పుడు ఉపయోగించడం వలన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం లేనప్పటికీ, కొన్ని హానికరమైన పదార్థాలతో సంబంధం ఉన్న వాటి గురించి తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడం మేలని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : లిప్​స్టిక్​ వినియోగానికి సంబంధించి ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

