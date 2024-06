అద్భుతం: బరువు తగ్గడం నుంచి గుండె జబ్బుల నివారణ దాకా - తేనె ఇలా తీసుకుంటే అమృతమే! - Health Benefits of Taking Honey

Health Benefits of Taking Honey with These Ingredients: తేనె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. డైలీ ఒక టేబుల్‌ స్పూన్‌ తేనె తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఇందులో కాల్షియం, ఐరన్‌, సోడియం, ఫాస్ఫరస్‌, సల్ఫర్‌, పొటాషియం వంటి ఖనిజ లవణాలతో పాటు విటమిన్‌ సి, విటమిన్‌ బి వంటి విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు కూడా ఉంటాయి. అయితే, తేనెను విడిగా కాకుండా కొన్ని పదార్థాలతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల మరిన్ని ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని నిపుణులంటున్నారు.

వెల్లుల్లితో: పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిని తేనెలో నానబెట్టి తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. వెల్లుల్లి, తేనెలోని గుణాలు శరీరంలోని మంటను, వాపును తగ్గిస్తాయని.. అలాగే రోగనిరోధక శక్తి కూడా పెంచుతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే శ్వాసకోశ సమస్యలు, చర్మ వ్యాధులు, విరేచనాల వంటివి రాకుండా వీటిలోని పోషకాలు కాపాడతాయని అంటున్నారు. ఉబ్బసం, గుండె జబ్బులు, మలబద్ధకం, అధిక రక్తపోటు, కీళ్లనొప్పులు, పంటి నొప్పి సమస్యలను నివారిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

వేడి నీటితో: చాలా మంది ఉదయాన్నే టీ, కాఫీలకు బదులుగా కప్పు వేడి నీళ్లలో టేబుల్‌ స్పూన్‌ తేనె కలుపుకుని తాగుతుంటారు. అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా కలుపుకుంటారు. ఇలా ఖాళీ కడుపుతో తేనె నీటిని తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుందని అంటున్నారు. శరీరంలోని వ్యర్థ పదార్థాలు బయటకు తొలగిపోయి ఆరోగ్యంగా ఉంటామని పేర్కొన్నారు.

