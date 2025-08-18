ETV Bharat / health

పొగతాగడం మానేస్తే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయి? - BENEFITS OF QUITTING TOBACCO

- కీలక విషయాలు వెల్లడిస్తున్న వైద్య నిపుణులు

Benefits of Quitting Smoking
Benefits of Quitting Smoking (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2025 at 12:27 PM IST

4 Min Read

Health Benefits of Quitting Smoking Over Time : 'పొగ తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం' ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దీని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు చాలా తీవ్రమైనవి, ప్రాణాంతకమైనవి. పొగలోని నికోటిన్, టార్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలు శరీరంలోని దాదాపు అన్ని అవయవాలపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే ఈ అలవాటు వ్యసనంగా మారిన వారిలో కొందరు పొగతాగడం మానేయాలని అనుకుంటారు. కానీ, పొగతాగడం ఎలా మానేయాలి? మానేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వంటి విషయాలపై చాలా మందికి క్లారిటీ ఉండదు. మరి, ఈ విషయం పై పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్రపంచంలో సుమారు 125 కోట్ల మంది ఏదో ఒక రూపంలో పొగాకు వినియోగిస్తున్నారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) చెబుతోంది. సిగరెట్లకు అధిక సంఖ్యలో బానిసలవుతున్నారని, పురుషుల్లో ఈ అలవాటు ఎక్కువగా ఉంటుందని, పొగ తాగే మహిళల సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతోందని వెల్లడించింది.

"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!

Quitting Smoking Over Time
Quitting Smoking Over Time (American Cancer Society)

పొగతాగడం బంద్ చేస్తే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ చెబుతున్న వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి :

మొదటి 20 నిమిషాల్లో : రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటు తగ్గుతుంది.

కొన్ని రోజుల తర్వాత : రక్తంలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితికి వస్తాయి.

రెండు వారాల తర్వాత : రక్త ప్రసరణ, ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడటం ప్రారంభమవుతుంది.

ఒక సంవత్సరంలో : తేలికగా, లోతుగా శ్వాస తీసుకోగలుగుతారు. దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఊపిరితిత్తులు శుభ్రం కావడంతోపాటు దగ్గినప్పుడు కఫం బయటకు వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

3-6 సంవత్సరాల తర్వాత : గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం 50% తగ్గుతుంది.

5-10 సంవత్సరాల తర్వాత : నోరు, గొంతు, స్వరపేటిక క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం సగానికి తగ్గుతుంది. స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

10 ఏళ్లలో : ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 50% తగ్గుతుంది. అలాగే మూత్రాశయం, అన్నవాహిక, మూత్రపిండాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

15 ఏళ్లలో : గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం బాగా తగ్గి, పొగతాగని వ్యక్తులతో సమానంగా మారిపోతుంది.

lowers the risk of cancer
lowers the risk of cancer (CDC)

అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం :

కొన్ని నిమిషాల్లో : గుండె వేగం సాధారణ స్థాయికి తగ్గుతుంది.

24 గంటల నుంచి కొన్ని రోజుల్లో : రక్తంలో నికోటిన్ స్థాయిలు సున్నాకి పడిపోతాయి. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ స్థాయిలు కూడా సాధారణ స్థితికి వస్తాయి.

ఒక సంవత్సరంలో : దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

1- 2 ఏళ్లలో : గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

5-10 ఏళ్లలో : నోరు, గొంతు, స్వరపేటిక క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం సగానికి తగ్గుతుంది. స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

10 ఏళ్లలో : ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం, ధూమపానం చేసే వారితో పోలిస్తే సగానికి తగ్గుతుంది. అలాగే మూత్రాశయం, అన్నవాహిక, మూత్రపిండాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

15 ఏళ్లలో : గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం, ధూమపానం చేయని వారితో దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది.

20 ఏళ్లలో : నోరు, గొంతు, స్వరపేటిక, క్లోమం వంటి అనేక రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం ధూమపానం చేయని వారితో సమానంగా ఉంటుంది. గర్భాశయ క్యాన్సర్ వచ్చే అదనపు ప్రమాదం కూడా సగానికి తగ్గుతుంది.

Health Benefits of Quitting Smoking
Health Benefits of Quitting Smoking (CDC)

CDC ప్రకారం, ప్రయోజనాలు :

  • ఆరోగ్య స్థితిని మెరుగుపరచడంతోపాటు జీవన నాణ్యత పెరుగుతుంది.
  • అకాల మరణ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆయుర్దాయం 10 సంవత్సరాల వరకు పెరిగే ఛాన్స్
  • హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, దీర్ఘకాలిక అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), క్యాన్సర్, పునరుత్పత్తి లోపం వంటి అనేక సమస్యల ప్రమాదం తగ్గిస్తుంది.
  • ఇప్పటికే కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ లేదా COPD ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయిన వ్యక్తులకు అకాల మరణ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  • గర్భిణులు, వారి పిండాలు, శిశువుల ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
  • దగ్గు, కఫం ఉత్పత్తి, శ్వాసలో గురక వంటి శ్వాసకోశ లక్షణాలు తగ్గుతాయి
  • బ్రోన్కైటిస్, న్యుమోనియా వంటి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి
  • ఉబ్బసం ఉన్నవారిలో ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది
  • శరీరంలో వాపు, రక్తం గడ్డకట్టే అవకాశలు తగ్గుతాయి
  • అధిక సాంద్రత కలిగిన లిపోప్రొటీన్ కొలెస్ట్రాల్ (HDL-C) స్థాయిలలో వేగవంతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది
  • సబ్‌క్లినికల్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అభివృద్ధి తగ్గుతుంది.
  • స్ట్రోక్ వల్ల వచ్చే మరణ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  • కర్ణిక దడ, ఆకస్మిక గుండెపోటు మరణం, గుండె వైఫల్యం, సిరల త్రాంబోఎంబోలిజం(సిరలలో రక్తం గడ్డకట్టడం), పరిధీయ ధమని వ్యాధి (PAD) ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  • ధూమపానం మానేయడం వల్ల 12 రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
Quitting Smoking
Quitting Smoking (Getty Images)

మానేయడానికి మార్గాలెన్నో :

  • నోటితో నమిలే తక్కువ మోతాదు ఉన్న 'నికోటిన్ బబుల్​గమ్' ద్వారా సిగరెట్లు తాగాలనే కోరిక క్రమంగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • చర్మంపై అతికించే 'నికోటిన్ ప్యాచెస్' ప్లాస్టర్​తో సిగరెట్ మానేస్తే ఎదురయ్యే తలనొప్పి, చిరాకులను దూరం చేయవచ్చు.
  • సిగరెట్ అలవాటును దూరం చేసుకోవడానికి నాసల్ స్ప్రే రూపంలో మందులున్నాయి.
  • ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 'స్మోకింగ్ డీ అడిక్షన్' వ్యవస్థ ఉంది. ఇక్కడి వైద్యులు ఉచితంగానే కౌన్సెలింగ్ చేస్తారు.
  • సిగరెట్లు తాగే అలవాటు తీవ్రంగా ఉన్నవారు వైద్యుని ఆశ్రయిస్తే కొన్ని మందులు, ఇంజక్షన్ల రూపంలో డీ అడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ప్రారంభిస్తారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

విటమిన్​ బి12 లోపిస్తే నరాలకు నష్టమా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

ఈ ఆహార పదార్థాలను అతిగా తీసుకుంటున్నారా? - క్యాన్సర్​ వచ్చే అవకాశమట!

Health Benefits of Quitting Smoking Over Time : 'పొగ తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం' ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దీని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు చాలా తీవ్రమైనవి, ప్రాణాంతకమైనవి. పొగలోని నికోటిన్, టార్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలు శరీరంలోని దాదాపు అన్ని అవయవాలపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే ఈ అలవాటు వ్యసనంగా మారిన వారిలో కొందరు పొగతాగడం మానేయాలని అనుకుంటారు. కానీ, పొగతాగడం ఎలా మానేయాలి? మానేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వంటి విషయాలపై చాలా మందికి క్లారిటీ ఉండదు. మరి, ఈ విషయం పై పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ప్రపంచంలో సుమారు 125 కోట్ల మంది ఏదో ఒక రూపంలో పొగాకు వినియోగిస్తున్నారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) చెబుతోంది. సిగరెట్లకు అధిక సంఖ్యలో బానిసలవుతున్నారని, పురుషుల్లో ఈ అలవాటు ఎక్కువగా ఉంటుందని, పొగ తాగే మహిళల సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతోందని వెల్లడించింది.

"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!

Quitting Smoking Over Time
Quitting Smoking Over Time (American Cancer Society)

పొగతాగడం బంద్ చేస్తే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ చెబుతున్న వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి :

మొదటి 20 నిమిషాల్లో : రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటు తగ్గుతుంది.

కొన్ని రోజుల తర్వాత : రక్తంలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితికి వస్తాయి.

రెండు వారాల తర్వాత : రక్త ప్రసరణ, ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడటం ప్రారంభమవుతుంది.

ఒక సంవత్సరంలో : తేలికగా, లోతుగా శ్వాస తీసుకోగలుగుతారు. దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఊపిరితిత్తులు శుభ్రం కావడంతోపాటు దగ్గినప్పుడు కఫం బయటకు వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

3-6 సంవత్సరాల తర్వాత : గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం 50% తగ్గుతుంది.

5-10 సంవత్సరాల తర్వాత : నోరు, గొంతు, స్వరపేటిక క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం సగానికి తగ్గుతుంది. స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

10 ఏళ్లలో : ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 50% తగ్గుతుంది. అలాగే మూత్రాశయం, అన్నవాహిక, మూత్రపిండాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

15 ఏళ్లలో : గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం బాగా తగ్గి, పొగతాగని వ్యక్తులతో సమానంగా మారిపోతుంది.

lowers the risk of cancer
lowers the risk of cancer (CDC)

అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం :

కొన్ని నిమిషాల్లో : గుండె వేగం సాధారణ స్థాయికి తగ్గుతుంది.

24 గంటల నుంచి కొన్ని రోజుల్లో : రక్తంలో నికోటిన్ స్థాయిలు సున్నాకి పడిపోతాయి. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ స్థాయిలు కూడా సాధారణ స్థితికి వస్తాయి.

ఒక సంవత్సరంలో : దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

1- 2 ఏళ్లలో : గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

5-10 ఏళ్లలో : నోరు, గొంతు, స్వరపేటిక క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం సగానికి తగ్గుతుంది. స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

10 ఏళ్లలో : ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం, ధూమపానం చేసే వారితో పోలిస్తే సగానికి తగ్గుతుంది. అలాగే మూత్రాశయం, అన్నవాహిక, మూత్రపిండాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది.

15 ఏళ్లలో : గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం, ధూమపానం చేయని వారితో దాదాపు సమానంగా ఉంటుంది.

20 ఏళ్లలో : నోరు, గొంతు, స్వరపేటిక, క్లోమం వంటి అనేక రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం ధూమపానం చేయని వారితో సమానంగా ఉంటుంది. గర్భాశయ క్యాన్సర్ వచ్చే అదనపు ప్రమాదం కూడా సగానికి తగ్గుతుంది.

Health Benefits of Quitting Smoking
Health Benefits of Quitting Smoking (CDC)

CDC ప్రకారం, ప్రయోజనాలు :

  • ఆరోగ్య స్థితిని మెరుగుపరచడంతోపాటు జీవన నాణ్యత పెరుగుతుంది.
  • అకాల మరణ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆయుర్దాయం 10 సంవత్సరాల వరకు పెరిగే ఛాన్స్
  • హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, దీర్ఘకాలిక అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), క్యాన్సర్, పునరుత్పత్తి లోపం వంటి అనేక సమస్యల ప్రమాదం తగ్గిస్తుంది.
  • ఇప్పటికే కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ లేదా COPD ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయిన వ్యక్తులకు అకాల మరణ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  • గర్భిణులు, వారి పిండాలు, శిశువుల ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
  • దగ్గు, కఫం ఉత్పత్తి, శ్వాసలో గురక వంటి శ్వాసకోశ లక్షణాలు తగ్గుతాయి
  • బ్రోన్కైటిస్, న్యుమోనియా వంటి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి
  • ఉబ్బసం ఉన్నవారిలో ఊపిరితిత్తుల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది
  • శరీరంలో వాపు, రక్తం గడ్డకట్టే అవకాశలు తగ్గుతాయి
  • అధిక సాంద్రత కలిగిన లిపోప్రొటీన్ కొలెస్ట్రాల్ (HDL-C) స్థాయిలలో వేగవంతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది
  • సబ్‌క్లినికల్ అథెరోస్క్లెరోసిస్ అభివృద్ధి తగ్గుతుంది.
  • స్ట్రోక్ వల్ల వచ్చే మరణ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  • కర్ణిక దడ, ఆకస్మిక గుండెపోటు మరణం, గుండె వైఫల్యం, సిరల త్రాంబోఎంబోలిజం(సిరలలో రక్తం గడ్డకట్టడం), పరిధీయ ధమని వ్యాధి (PAD) ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
  • ధూమపానం మానేయడం వల్ల 12 రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
Quitting Smoking
Quitting Smoking (Getty Images)

మానేయడానికి మార్గాలెన్నో :

  • నోటితో నమిలే తక్కువ మోతాదు ఉన్న 'నికోటిన్ బబుల్​గమ్' ద్వారా సిగరెట్లు తాగాలనే కోరిక క్రమంగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • చర్మంపై అతికించే 'నికోటిన్ ప్యాచెస్' ప్లాస్టర్​తో సిగరెట్ మానేస్తే ఎదురయ్యే తలనొప్పి, చిరాకులను దూరం చేయవచ్చు.
  • సిగరెట్ అలవాటును దూరం చేసుకోవడానికి నాసల్ స్ప్రే రూపంలో మందులున్నాయి.
  • ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 'స్మోకింగ్ డీ అడిక్షన్' వ్యవస్థ ఉంది. ఇక్కడి వైద్యులు ఉచితంగానే కౌన్సెలింగ్ చేస్తారు.
  • సిగరెట్లు తాగే అలవాటు తీవ్రంగా ఉన్నవారు వైద్యుని ఆశ్రయిస్తే కొన్ని మందులు, ఇంజక్షన్ల రూపంలో డీ అడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ప్రారంభిస్తారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

విటమిన్​ బి12 లోపిస్తే నరాలకు నష్టమా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

ఈ ఆహార పదార్థాలను అతిగా తీసుకుంటున్నారా? - క్యాన్సర్​ వచ్చే అవకాశమట!

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF QUITTING SMOKINGQUIT SMOKING TOBACCOWHAT HAPPENS WHEN QUIT SMOKINGHOW TO QUIT SMOKINGBENEFITS OF QUITTING TOBACCO

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.