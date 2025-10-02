రోజూ "అల్లం" తింటే ఏమవుతుంది? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
-రోజువారి వంటల్లో అల్లం ఉపయోగిస్తున్నారా? - అయితే ఈ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని చెబుతున్న నిపుణులు!
Published : October 2, 2025 at 3:39 PM IST
Ginger Health Benefits: మనం రోజూ వంటకాల్లో ఉపయోగించే అల్లంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్నాయి. అల్లంలో వాపు, మంట లక్షణాలను తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, వికారాన్ని తగ్గించే శక్తి పుష్కలంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆర్థరైటిస్, అలర్జీ వంటి వాటిని అదుపులో ఉంచేందుకు అల్లం బాగా పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇక మహిళలకు నెలసరి సమయంలో వచ్చే నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో అల్లం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో మరింత వివరంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది : అల్లం జీర్ణ ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తుందని, జీర్ణాశయం నుంచి ఆహారం వేగంగా కదలడానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల అజీర్ణం, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయంటున్నారు. అలాగే, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే ఉదయపు వికారం, ప్రయాణంలో వచ్చే మోషన్ సిక్నెస్, కీమోథెరపీ తర్వాత వచ్చే వికారాన్ని తగ్గించడంలో అల్లం చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
వాపును తగ్గిస్తుంది : ఇందులో జింజెరోల్ అనే శక్తివంతమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు ఉంటాయని, ఇవి బాడీ పెయిన్స్, వాపును తగ్గిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా కీళ్ల వాపు, ఆర్థరైటిస్ కారణంగా వచ్చే నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా నెలసరి సమయంలో వచ్చే పొత్తికడుపు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగించడంలో కూడా ఇది ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందని వివరించారు.
రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది : అల్లంలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయని పేర్కొన్నారు. అందుకే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సాధారణ అనారోగ్యాల లక్షణాలను తగ్గించడంలో, శరీరాన్ని వ్యాధుల నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడుతుందని తెలిపారు. ఇందులోని యాంటీ మైక్రోబయల్ లక్షణాల వల్ల కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియా, వైరస్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని తెలిపారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి : అల్లంలోని పోషకాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయులను తగ్గిస్తాయని UCLA Health అధ్యయనంలో పేర్కొంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు తగ్గడంతో పాటు రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఆరోగ్యకరమైన హృదయనాళ వ్యవస్థకు దోహదం చేస్తుందని, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ : అల్లం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ, లిపిడ్ ప్రొఫైల్లపై ప్రయోజనకరమైన ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుందంటున్నారు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడం, డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో మొత్తం గ్లైసెమిక్ నియంత్రణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని వివరించారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచడంలో అల్లం పాత్రను జింజెరాల్ కూడా వివరించగలదని, టైప్ 2 డయాబెటిస్ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రభావాలను నియంత్రించడంలో ఇది కీలకమని clevelandclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
మెదడు పనితీరు : అల్లం మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని, వయస్సు సంబంధిత అభిజ్ఞా క్షీణత నుంచి కాపాడుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు మెరుగైన జ్ఞాపకశక్తి, అభిజ్ఞా పనితీరుకు దోహదం చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
అల్లం సాధారణంగా చాలా మందికి సురక్షితమే అయినప్పటికీ, కొన్ని మందులు వాడేవారికి లేదా లేదా నిర్దిష్ట ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులకు తగినది కాకపోవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆహారంలో కొత్త సప్లిమెంట్లను లేదా గణనీయమైన పరిమాణంలో అల్లంను జోడించే ముందు ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
