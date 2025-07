ETV Bharat / health

డైలీ "చపాతీలు" తింటున్నారా? - ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? - నిపుణుల సమాధానమిదే! - HEALTH BENEFITS OF EATING CHAPATI

What Happens if We Eat Daily Chapati: జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా అధిక బరువుతో బాధపడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే వెయిట్​ లాస్​ అయ్యేందుకు కొంతమంది జిమ్​లో తీవ్రమైన కసరత్తులు చేస్తుంటారు. మరికొందరు జిమ్​తో పాటు చపాతీలు తీసుకోవడం చేస్తుంటారు. కనీసం రోజులో ఒకపూటైనా గోధుమపిండి లేదా జొన్నపిండితో చేసిన చపాతీలను తీసుకుంటుంటారు. ఇలా చపాతీ తీసుకోవడం మంచిదేనా? తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

చపాతీ పిండి (Getty Images)

ఫైబర్ పుష్కలం : చపాతీలు సాధారణంగా గోధుమపిండితో తయారు చేస్తారు. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ ఆరోగ్యానికి మంచిదేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుందని, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుందని, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది ఎక్కువసేపు కడుపు నిండినట్లు చేస్తుందని, తద్వారా అతిగా తినకుండా నిరోధిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

పోషకాలు : చపాతీలు పోషకాల సమ్మేళమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో బి1, బి2, బి3, బి6, బి9, ఇ విటమిన్లతో పాటు ఐరన్, కాపర్, మాంగనీస్​, సిలికాన్, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, అయోడిన్, జింక్, కాల్షియం వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇవన్నీ శరీరానికి రోజువారీ కావాల్సిన పోషకాలను కొద్ది మొత్తాల్లో భర్తీ చేస్తాయంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇందులో ఉన్న ఐరన్ రక్తహీనతను నివారిస్తుందని, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ ఎముకల ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమంటున్నారు.

చపాతీ (Getty Images)

శక్తిని అందిస్తుంది : ఇందులో ఉండే సంక్లిష్ట కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

బరువు నియంత్రణ : ఒక చపాతీలో సుమారు 70-100 కేలరీలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండినట్లు అనిపించి, అనవసరమైన స్నాక్స్ తినకుండా నివారిస్తుందని, దీంతో బరువు తగ్గడానికి లేదా నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.