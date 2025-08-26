Health Benefits of Beetroot: రక్తహీనత అనగానే ఆహారంలో చేర్చుకునే పదార్థాల్లో మొట్టమొదటిది బీట్రూట్. ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్గా పేరొందిన బీట్రూట్, తక్కువ సమయంలోనే హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచడమే కాదు, శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాలెన్నో అందిస్తుంది. కెంపు రంగులో మెరిసిపోయే ఈ దుంపతో కలిగే లాభాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా మంది తమ డైట్లో వీటిని చేర్చుకుంటారు. అసలు బీట్రూట్ను క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? బీట్రూట్ తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుందా అనే వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అందానికీ, ఆరోగ్యానికీ చిరునామాగా చెప్పే దుంపల్లో బీట్రూట్ రారాజు. దీన్ని పచ్చిగా, కూరల్లోనే కాదు జ్యూసులూ, సూపులూ, స్మూతీల్లానూ తయారుచేసుకుని చాలామంది తాగుతుంటారు. మరికొందరు, ప్రత్యేకంగా బీట్రూట్ మొలకల్నీ తింటున్నారు. అంతేకాకుండా దీని ఫ్లేవర్తో వస్తున్న ఐస్క్రీమ్స్, చాక్లెట్లూ, కేకులూ, క్యాండీలూ, చిప్స్, నూడుల్స్ లాంటివెన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే మన దేశంలో దాదాపు 60 శాతం మంది అమ్మాయిలూ, మహిళలూ, పిల్లలూ రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ సమస్యను సులువుగా తగ్గించాలనుకుంటే ఆరోగ్యసిరుల బీట్రూట్ సరైన ఔషధమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మందులూ, మాకులూ లేకుండా ఎంచక్కా ఆహారపదార్థాలతోనే ఆరోగ్యాన్ని పొందాలనుకుంటే ఏడాది పొడవునా, మన బడ్జెట్లో అందుబాటులో ఉండే ఈ బీట్రూట్ని తింటే చాలని వివరిస్తున్నారు.
ఎన్ని ఉపయోగాలో :
- బీట్రూట్లో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కమ్మటి రుచీ, ఆకట్టుకునే రంగు ఉన్న బీట్రూట్ని రోజూ తినడం వల్ల విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా అందడంతో పాటు రోజంతా చురుగ్గా ఉంచుతూనే అనేక వ్యాధుల్నీ నివారిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
- పోషకాలతో కూడిన బీట్రూట్ రసంలో అధిక స్థాయిలో ఐరన్ ఉంటుందని, ఈ ఐరన్ను ఎర్ర రక్త కణాల్లోని హీమోగ్లోబిన్ బంధించి శరీరానికి ఆక్సిజన్ను సరఫరా చేస్తుందని, ఫలితంగా పిల్లలు, టీనేజర్లు, గర్భిణుల్లో రక్తహీనత సమస్యను తగ్గిస్తుందని International Journal of Nursing Education and Research అనే జర్నల్ ప్రచురించింది.
- బీట్రూట్లో నైట్రేట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయని, ఇది రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డకట్టడాన్ని అరికడతాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా బీట్రూట్ జ్యూస్ వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
- ఇందులోని అధిక పీచు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో, మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే తరచూ బీట్రూట్ తినడం వల్ల కళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని తెలుపుతున్నారు.
- ఇందులో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లూ అధికంగా ఉంటాయని, ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహయపడడంతో పాటు శరీరానికి తక్షణ శక్తి అందుతుందంటున్నారు.
- బీట్రూట్ మెదడుకు రక్తప్రసరణ పెంచుతూ బ్రెయిన్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందట. అంతేకాకుండా వయసుతో పాటు వచ్చే డిమెన్షియా, అల్జీమర్స్ వ్యాధుల్ని తగ్గించడంతో పాటు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాన్నీ, జ్ఞాపకశక్తినీ పెంచుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- ఈ దుంపలో క్యాన్సర్లను అడ్డుకునే శక్తి కూడా ఉందంటూ పలు అధ్యయనాల్లో తేలిందని చెబుతున్నారు.
- కాలేయంలోని మలినాల్ని బయటకు పంపించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందని, గర్భిణులకు ఇచ్చే సమతుల ఆహారంలో బీట్రూట్నీ చేర్చాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది గర్భస్థశిశువు ఎదుగుదలకు ఎంతో అవసరమని, ఇంకా ఈ దుంపతో తల్లిపాల ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- ఇందులో తక్కువ క్యాలరీలూ, ఎక్కువ పీచు ఉండటం వల్ల, బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్లకీ మంచి ఆహారమే అంటున్నారు. ఎందుకంటే దీని వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదంటున్నారు. ఈ దుంపలో ఉండే బీటాలైన్స్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని వాపును తగ్గించడంలో సాయపడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
- బీట్రూట్లోని కాల్షియం ఎముకల్ని ఆరోగ్యంగా, దృఢంగా ఉంచడానికి తోడ్పడతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- బీట్రూట్ ఆరోగ్యానికే కాదు, సౌందర్యపరంగానూ ఎన్నో ప్రయోజనాల్ని అందిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. చర్మం పొడిబారకుండా, మొటిమలు రాకుండా చేస్తూనే మచ్చల్ని కూడా తగ్గిస్తుందని, చర్మకాంతికీ, జుట్టు నిగారింపుకూ బీట్రూట్ చక్కని ఎంపికని చెబుతున్నారు. ఇంకా ఇందులోని లైకోపీన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ వృద్ధాప్య ఛాయల్ని దరిచేరనివ్వదంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
