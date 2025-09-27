ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "ABC" జ్యూస్ - ఎవరెవరు తాగొచ్చు? ఎలా చేయాలి?
-ట్రెండింగ్లో ఏబీసీ జ్యూస్- అసలు ఏబీసీ జ్యూస్ అంటే ఏమిటి?
Published : September 27, 2025 at 4:08 PM IST
Health Benefits of ABC Juice: ఏ,బీ,సీ ఇవేవో ఆంగ్ల అక్షరాలు అనుకోవద్దు. ఇవి ఆరోగ్య నిధులు, పోషకాల నిక్షేపాలు. ఆపిల్, బీట్రూట్, క్యారెట్ ఈ మూడింటితో తయారయ్యే ఈ పానీయం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మూడింటి మిశ్రమాన్ని మిక్సీ ఆడించేసి కాస్త నిమ్మకాయ రసమో, అల్లమో వేస్తే ఇట్టే ఒంటికి పట్టేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. మరి, దాని ఉపయోగాలేంటీ? ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో : 'రోజుకో యాపిల్ తింటే డాక్టర్ అవసరం ఉండదు' అనే మాట మనం తరచూ వింటూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే, ఆపిల్ పండులో మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అనేక పోషకాలు, విటమిన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడడంతో పాటు అధిక బరువును నియంత్రిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే కొవ్వు కూడా తగ్గుతుందట. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి చర్మానికి మెరుపునిస్తుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడంతో పాటు మలబద్ధకం ఉంటే తగ్గుతుందని వివరించారు. ఇవి శక్తిని సరఫరా చేయడమే కాకుండా శరీరంలో పెరుగుదల, ఎముకల ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక పనితీరు మొదలైన అనేక ముఖ్యమైన ప్రక్రియలలో కూడా పాల్గొంటాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. వీటిని గుండె జబ్బులు, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్న వారు సైతం తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఆపిల్, బీట్రూట్, క్యారెట్ మూడింటి మిశ్రమమే ఏబీసీ. మన ఆహారంలో దీనిని భాగం చేసుకోవచ్చు. అలాగని రోజూ తాగాల్సిన అవసరం లేదు. వారానికో రెండుసార్లు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. విటమిన్ ఎ, సి, కె, బి9, పొటాషియం, ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్స్, నైట్రేట్స్ ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అన్ని వయసుల వారికీ ఉపయోగమే. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్నవారు వైద్యుల సూచన మేరకు తీసుకోవచ్చు-జి.మురళీకృష్ణ, జనరల్ ఫిజీషియన్
దాని రూటే వేరు : ఆరోగ్యానికి, అందానికి చిరునామాగా చెప్పే దుంపల్లో బీట్రూట్ రారాజు. వీటిని పచ్చిగా, కూరల్లోనే కాదు జ్యూసులూ, స్మూతీలు, సూపుల్లాగా చాలామంది తయారుచేసుకుంటారు. ఇది రక్తంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రతి అవయవాన్నీ బాగుచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, రక్తహీనత సమస్యను నివారించడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని పేర్కొన్నారు. బీట్రూట్ వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఇందులో విటమిన్ సి, ఐరన్, పొటాషియం, ఇతర ఫైబర్లు, నైట్రేట్లు, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు ఎల్లప్పుడూ శరీరాన్ని ఉత్సాహంగా ఉంచుతుందని వివరించారు.
కంటికి మేలు : క్యారెట్లో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది కంటికి మేలు చేయడంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉన్న బీటా కెరోటిన్ కంటి వ్యాధులను దూరం చేస్తుందని తెలిపారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా సాగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మ కణాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయని వివరించారు.
పంచదార అవసరం లేదు : ఆపిల్ ఇందులో ప్రధానం. జ్యూస్కు కావాల్సిన తియ్యదనాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. బీట్రూట్ చక్కని రంగునిస్తుందని, క్యారెట్ దీనికి అదనం అని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వీటి అన్నింటినీ చిన్నపాటి ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. పంచదార అవసరం కూడా ఉండదని, కావాలనుకునే వారు మాత్రమే కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుందని తెలిపారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
