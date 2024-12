ETV Bharat / health

మీ జుట్టు రాలిపోతుందా? జామాకుతో ఇలా చేస్తే ఒత్తుగా, సిల్కీ హెయిర్ వస్తుందట! - GUAVA LEAVES BENEFITS FOR HAIR

Guava Leaves Benefits for Hair: ప్రస్తుతం చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో జుట్టు రాలడం ప్రధానమైనది. మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, విపరీతమైన ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపం, కాలుష్యం ప్రభావం కూడా జుట్టు రాలడానికి కారణం అవుతున్నాయి. దీంతో ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ సమస్యకు జామాకుతో చెక్‌ పెట్టచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా జామాకుల్లో ఉన్న ఔషధ గుణాలు జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టి ఒత్తుగా పెరిగేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. 2020లో Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications ప్రచురితమైన "Guava Leaf Extract Promotes Hair Growth by Inducing Hair Follicle Stem Cells" అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

జామాకుల్లో ఉండే విటమిన్ 'సి' శరీరంలో కొలాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని.. ఫలితంగా జుట్టు ఆరోగ్యంగా, ఒత్తుగా పెరుగుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ ఆకుల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు సైతం ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్‌ని శరీరం నుంచి బయటకు పంపించి వెంట్రుకలు డ్యామేజ్‌ కాకుండా కాపాడతాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే జామాకుల్లో ఉండే లైకోపీన్ అనే సమ్మేళనం హానికారక అతి నీలలోహిత కిరణాల నుంచి జుట్టుని సంరక్షిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

సిల్కీ హెయిర్ కోసం

మనలో చాలా మంది సిల్కీ హెయిర్ కోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు ఓ గిన్నెలో లీటరు నీటిని పోసి వేడి చేసి.. దీనిలో శుభ్రం చేసిన జామాకులు వేసి 20 నిమిషాల పాటు మరిగించాలట. ఆ తర్వాత దీన్ని చల్లారనిచ్చి మరో గిన్నెలోకి వడకట్టుకుంటే.. ఈ మిశ్రమం హెయిర్ కండిషనర్‌గా పనిచేస్తుందని అంటన్నారు. షాంపూతో తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టు బాగా ఆరనివ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు బాగా అప్లై చేయాలని తెలిపారు. అనంతరం కుదుళ్లకు పట్టేలా పది నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇలా రెండు గంటలు ఉంచుకొని తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో జుట్టును కడిగేస్తే కురులు మృదువుగా, సిల్కీగా మారతాయన్నారు.

చుండ్రు సమస్యకు చెక్‌!

కాలుష్యం, ఒత్తిడి కారణంగా మనలో చాలామంది చుండ్రు సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. ఫలితంగా దురదతో పాటు వెంట్రుకలు బాగా రాలిపోతుంటాయని చెబుతున్నారు. అయితే, జామాకులతో తయారుచేసుకున్న హెయిర్‌ ప్యాక్‌ వాడితే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయని అంటున్నారు. ఇందుకోసం జామాకులను బాగా ఎండబెట్టి పొడి చేసి.. దీంట్లోనే కొద్దిగా నీటిని కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేసుకోవాలట. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి పావుగంట ఆరనిచ్చిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా తరచూ చేస్తూ ఉంటే చుండ్రు సమస్య తగ్గుతుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.