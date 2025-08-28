ETV Bharat / health

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట! - EARLY WARNING SIGNS OF GLAUCOMA

- కంటి సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు - కీలక విషయాలు వెల్లడిస్తున్న అధ్యయనాలు

Glaucoma symptoms
Glaucoma symptoms (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 28, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read

Glaucoma symptoms and Early Warning Signs : ప్రస్తుతం చాలామంది చిన్న వయసులోనే కంటి సమస్యలతో బాధపడే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతుంది. ముఖ్యంగా గ్లకోమా అనే సమస్య ఎంత వేగంగా గుర్తిస్తే అంత మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కంటి నరాలను దెబ్బతీసి, చికిత్స చేయకపోతే కోలుకోలేని దృష్టి లోపానికి దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో గ్లకోమా అంటే ఏమిటి? ప్రమాద కారకాలు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గ్లకోమా : ఇది కంటి జబ్బుల్లో ప్రమాదకరమంటున్నారు నిపుణులు. దీని ప్రారంభ లక్షణాలు కనిపించవని, చాలామందిలో ఈ వ్యాధి ముదిరిపోయిన తర్వాతే బయట పడుతుందని చెబుతున్నారు. అప్పటికే ఇది నిశ్శబ్దంగా కంటిచూపును కబళించి శాశ్వత అంధత్వానికి కారణమవుతుందని పేర్కొన్నారు. అందుకే దీనిని 'సైలెంట్ థీఫ్', 'సైలెంట్ కిల్లర్ ఆఫ్ ది ఐ' అని పిలుస్తారు.

గ్లకోమా అనేది ఒక సంక్లిష్ట కంటి వ్యాధి. ఇది పెరిగిన కంటి లోపలి ఒత్తిడి (IOP) ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. ఇది కాలక్రమేణా దృష్టి కోల్పోయేలా చేస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో పేర్కొంది. కంటిలో ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల ఆప్టిక్ నాడి దెబ్బతింటుందని, ఈ నాడి అనేది కంటి నుంచి మెదడుకు దృశ్య సమాచారాన్ని పంపే ముఖ్యమైన భాగమని పేర్కొన్నారు. ఈ నరం దెబ్బతినడం వల్ల దృష్టి లోపం నెమ్మదిగా తగ్గుతుందంటున్నారు.

గ్లకోమా ప్రారంభ లక్షణాలు : గ్లకోమా సాధారణంగా నెమ్మదిగా, నొప్పి లేకుండా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెబుతున్నారు. అందువల్ల, ప్రారంభ లక్షణాలను గమనించడం కష్టమంటున్నారు. అయినప్పటికీ, కొన్ని సంకేతాలను గమనించవచ్చని తెలిపారు.

పరిధీయ దృష్టి కోల్పోవడం : గ్లకోమాలో మొదట వస్తువులను పక్కల నుంచి చూసే సామర్థ్యం(పరిధీయ దృష్టి) నెమ్మదిగా తగ్గుతుందని తెలిపారు. ఈ లక్షణం సాధారణంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి, చాలా మంది దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరని, దృష్టి కోల్పోయిన తర్వాతే దీన్ని గమనిస్తారని పేర్కొన్నారు. గ్లకోమా పరిధీయ దృష్టితో ప్రారంభమై క్రమంగా దృష్టిని నాశనం చేస్తుందని, ఆప్టిక్ నరాలకు గణనీయమైన నష్టం జరిగే వరకు గుర్తించలేమని Glaucoma Australia అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

మసకబారిన దృష్టి : కొంతమందికి దృష్టి అప్పుడప్పుడు అస్పష్టంగా లేదా మసకబారినట్లు అనిపించవచ్చని, ఇది గ్లకోమా స్పష్టమైన సంకేతం కానప్పటికీ, నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని తెలిపారు.

కాంతి చుట్టూ రంగుల వలయాలు : నైట్​ టైంలో లైట్ల చుట్టూ రంగుల వలయాలు, ముఖ్యంగా లైట్ల చుట్టూ ఇంద్రధనస్సు లాంటి కాంతి వలయాలు కనిపిస్తాయని తెలిపారు. ఇది కంటి ఒత్తిడి పెరగడానికి ఒక సంకేతమని వివరించారు.

medlineplus ప్రకారం, క్రమంగా తీవ్రమైన లక్షణాలు :

  • ఒక కంటిలో అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన నొప్పి
  • తగ్గిన లేదా మబ్బుగా ఉన్న దృష్టి
  • వికారం లేదా వాంతులు
  • కళ్లు ఎర్రబడటం
  • కన్ను ఉబ్బినట్లు అనిపించడం

clevelandclinic ప్రకారం, ప్రమాద కారకాలు :

వయసు : 40 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారిని ప్రభావితం చేస్తుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది.

కుటుంబ చరిత్ర : కుటుంబంలో ఎవరికైనా గ్లకోమా ఉంటే, మీకు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

కంటి సమస్యలు : మయోపియా ఉన్నవారికి ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లకోమా, దూర దృష్టి ఉన్నవారికి యాంగిల్-క్లోజర్ గ్లకోమా వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

దీర్ఘకాలిక పరిస్థితులు : అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి కొన్ని సమస్యల వల్ల గ్లకోమా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.

చికిత్స : దీనిని ఎంత త్వరగా గుర్తించి చికిత్స తీసుకుంటే కంటిచూపు అంత మెరుగ్గా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో శస్త్ర చికిత్స చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే శాశ్వత దృష్టి కోల్పోవడానికి దారితీస్తుందని, కాబట్టి కళ్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం సంవత్సరానికి ఒకసారి రొటీన్ ఐ చెకప్ చేయించుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

